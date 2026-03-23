C'è una novità nell'Italia, i giorni di Vlahovic e Spalletti, Leao resta a Milano: le top news delle 13

Altra tegola per il ct Gennaro Gattuso in vista del playoff dell'Italia, in programma giovedì contro l'Irlanda del Nord: Federico Chiesa non sarà convocato in quanto indisponibile e al suo posto ci sarà Nicolò Cambiaghi. La FIGC l'ha comunicato così: "Il calciatore Federico Chiesa, verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi". Intanto, sono attesi riscontri sulle condizioni fisiche di Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni e Gianluca Scamacca, visto che il difensore della Roma ieri ha accusato un indurimento al polpaccio durante la sfida contro il Lecce, il calciatore dell'Inter è alle prese con un problema alla tibia, mentre per il centravanti dell'Atalanta il problema è una lesione all'adduttore.

Settimana cruciale in casa Juventus, dove questa pausa potrebbe rappresentare l'occasione giusta per discutere il rinnovo di Luciano Spalletti e il futuro di Dusan Vlahovic. Per quanto riguarda l’attaccante serbo, tra mercoledì e giovedì è previsto un incontro tra il club, il giocatore e il suo entourage: Vlahovic, appena rientrato dopo oltre tre mesi di stop e non convocato dalla nazionale, è pronto a valutare un prolungamento del contratto, ma su basi economiche diverse rispetto all’attuale accordo in scadenza, e la Vecchia Signora dal canto suo vorrebbe blindarlo. Parallelamente, verso il fine settimana è atteso anche il confronto con Spalletti: i contatti tra le parti sono già avviati da tempo e l’incontro potrebbe essere decisivo, ma il tecnico vuole garanzie a livello di progetto.

Rafael Leão, infine, non parteciperà alle prossime gare del Portogallo, atteso dalle sfide di Città del Messico e Atlanta contro Messico e Stati Uniti in preparazione al Mondiale. Una buona notizia per il Milan, che avrà dunque il giocatore a disposizione durante la sosta dopo averne dovuto fare a meno nella gara di ieri col Torino a causa di un problema all'adduttore.