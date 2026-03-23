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Juventus, è la settimana di Spalletti e Vlahovic: in agenda due summit per definire il futuro

Juventus, è la settimana di Spalletti e Vlahovic: in agenda due summit per definire il futuroTUTTO mercato WEB
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 09:31Serie A
Giacomo Iacobellis

La Juventus sfrutta la pausa per le nazionali per fermarsi, ricaricare le energie e soprattutto pianificare il futuro. Quattro giorni di riposo serviranno a riordinare le idee dopo le ultime settimane, ma anche a preparare due appuntamenti chiave per la prossima stagione. La dirigenza bianconera aveva già individuato questa finestra come il momento ideale per affrontare due dossier fondamentali: il rinnovo di Luciano Spalletti e il futuro di Dusan Vlahovic.

Per quanto riguarda l’attaccante serbo, tra mercoledì e giovedì è previsto un incontro tra il club, il giocatore e il suo entourage, guidato dal padre Milos. Vlahovic, appena rientrato dopo oltre tre mesi di stop e non convocato dalla nazionale, è pronto a valutare un prolungamento del contratto, ma su basi economiche diverse rispetto all’attuale accordo in scadenza. La Juventus - spiega il Corriere dello Sport - vuole trattenerlo e ha ribadito la propria fiducia, mentre il giocatore ha aperto alla permanenza, chiedendo però chiarezza sul progetto: ruolo in squadra, eventuale arrivo di un altro centravanti e durata del nuovo contratto.

Parallelamente, verso il fine settimana è atteso anche il confronto con Spalletti. I contatti tra le parti sono già avviati da tempo e l’incontro potrebbe essere decisivo. L’allenatore vuole capire le ambizioni del club e le risorse disponibili per il mercato estivo. I risultati recenti - tra pareggi e qualche passo falso - hanno evidenziato la necessità di rinforzi e di una crescita in termini di maturità e continuità per restare competitivi ai vertici.

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