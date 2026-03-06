Buffon: "Sarei felice di un ritorno di Totti alla Roma. Può dare sicuramente un contributo"

Gianluigi Buffon chiede subito di Francesco Totti. Arrivato nella sede de Il Messaggero per un'intervista uscita in edicola questa mattina, il capo delegazione della Nazionale ha commentato il possibile ritorno alla Roma dell'ex capitano: "Ne sarei felice, può dare un grande contributo nella Roma. Bisognerebbe capire cosa gli piacerebbe e cosa è portato a fare, se si è preparato. Può dare di sicuro un contributo tecnico, ha la qualità giusta, la visione dei calciatori".

L'ex portiere della Juventus e del Parma, oltre che essere campione del mondo con gli azzurri nel 2006, ha poi parlato del suo ruolo: "Ognuno deve mantenere il proprio carattere. Riva non era una persona ciarliera, non un chiacchierone, però quelle cinque parole che pronunciava erano scolpite nella pietra. Era convincente, autorevole. C’era un rispetto enorme per lui, per il suo carisma. E avrebbe significa poter ‘condizionare’ gli altri per essere un valore aggiunto".

"Quello che posso fare è intervenire nel modo migliore - ha concluso Buffon - faccio da filtro, cerco di rendere fluidi certi passaggi, alcuni dialoghi".