Scatta la missione Mondiali dell'Italia. Via al ritiro di Coverciano, dubbio Mancini per Gattuso

Non c’è tempo, è già il momento di archiviare la Serie A e tutte le sorti ad essa collegata, per concentrarsi su Coverciano e sull’inizio del ritiro che porterà la Nazionale, come primo passaggio del playoff per qualificarsi ai Mondiali, ad affrontare l’Irlanda del Nord mercoledì prossimo allo stadio di Bergamo.

Ancora qualche ora e al Centro Tecnico Federale arriveranno tutti i protagonisti dell’Italia di Gattuso. Tra volti nuovi e cavalli di ritorno, la spedizione azzurra si prepara al confronto con la selezione del Regno Unito guidata da O’Neill, e priva di alcuni dei suoi migliori profili, su tutti Bradley del Liverpool, infortunato.

A proposito di infortuni, però, se da una parte il ct azzurro Gattuso ha potuto tirare un sospiro di sollievo in merito alle condizioni di Sandro Tonali dopo l’uscita per infortunio nella debacle del suo Newcastle in Champions League contro il Barcellona, sono da chiarire le condizioni di Gianluca Mancini. Il difensore della Roma è uscito all’intervallo della sfida con il Lecce per un indurimento al polpaccio: raggiungerà Coverciano e lì sarà valutato dai medici della Federazione.

Di seguito, la lista dei giocatori convocati per il playoff Mondiale dal commissario tecnico dell'Italia, Gennaro Gattuso:

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).