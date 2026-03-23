Milan, Leao non parte per il Portogallo: Martinez rinuncia alla sua convocazione, resterà a Milano

Rafael Leão non parteciperà alle prossime gare del Portogallo, atteso dalle sfide di Città del Messico e Atlanta contro Messico e Stati Uniti in preparazione al Mondiale. Buone notizie per il Milan, che dunque avrà il giocatore a disposizione durante la sosta:

L'attaccante del Toluca, Paulinho, è stato ufficialmente convocato da Roberto Martínez per i test amichevoli di preparazione al Mondiale contro Messico e Stati Uniti, in programma rispettivamente il 28 e il 31 marzo. Paulinho, 33 anni, vanta finora 3 presenze con la maglia del Portogallo. Il centravanti si unirà alla spedizione lusitana direttamente a Cancún, sede del ritiro della Seleção prima della sfida contro i messicani. Contestualmente, sono stati ufficializzati i forfait di Rodrigo Mora (FC Porto) e Rafael Leão (Milan): entrambi i giocatori sono stati esentati dalla convocazione e non faranno parte del gruppo che si radunerà questo lunedì alla Cidade do Futebol per la prima sessione di allenamento (ore 18:00).

Di seguito l'elenco dei 26 convocati che Roberto Martínez avrà a disposizione per le sfide di Città del Messico e Atlanta:

Portieri: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Betis).

Difensori: Gonçalo Inácio (Sporting CP), Diogo Dalot (Man. United), Nuno Mendes (PSG), Tomas Araújo (Benfica), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), João Cancelo (Barcellona).

Centrocampisti: Bruno Fernandes (Man. United), Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Matheus Nunes (Man. City), Samuel Costa (Maiorca), Rúben Neves (Al-Hilal), Mateus Fernandes (West Ham).

Attaccanti: Pedro Gonçalves (Sporting CP), Francisco Trincão (Sporting CP), Gonçalo Ramos (PSG), Ricardo Horta (Braga), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Conceição (Juventus), João Félix (Al-Nassr), Paulinho (Toluca).