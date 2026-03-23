L'agente di Vanoli: "Sta facendo un piccolo miracolo. Crediamo nella riconferma della Fiorentina"

Andrea D'Amico, agente di Paolo Vanoli, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, parlando così dopo l'1-1 contro l'Inter in campionato: "Crediamo profondamente a una riconferma da parte della Fiorentina. Il calcio è per definizione uno sport episodico. Ho visto i dati, e i dati non mentono: le occasioni più importanti le ha create la Fiorentina anche se ha avuto più possesso palla l'Inter. In generale secondo me è stato un risultato davvero importante. Perché non dimentichiamoci che il lavoro di Paolo da quando è arrivato a Firenze non è stato solo fisico, ma soprattutto mentale. La rinascita morale, di autostima di una squadra che veniva da un campionato importante e poi si era ritrovata in fondo. Bisognava agire in maniera positiva mentalmente".

Qual è stata la parte più difficile per Vanoli?

"Lo definirei un lavoro completo. Un allenatore deve lavorare su tutti gli aspetti, da quello fisico a mentale. Potevamo avere tranquillamente 6 punti in più perché tre partite erano già finite. E anche lì, una maggiore attenzione avrebbe portato a una Fiorentina con 36-37 punti e oggi avremmo fatto anche altre valutazioni. Con Milan, Lazio o Torino avevi praticamente vinto. È vero che succede a tutti, ma nell'analisi va considerato anche questo".

Spera che Vanoli resti in viola?

"Per me sta facendo un piccolo miracolo sportivo, quindi noi ci crediamo profondamente. Poi vediamo quelle che saranno le determinazioni della società. Sento parlare di profili reduci da brutte esperienze (De Zerbi e Maresca, ndr), io direi: godiamoci questa esperienza positiva con Vanoli intanto. Per noi è un bel momento che arriva dopo tanto impegno e tanta sofferenza personale e sportiva. È giusto godersi questo momento senza stare ad analizzare qualsiasi cosa. Col senno di poi è facile parlare, quello che conta è il risultato che sta ottenendo Paolo".