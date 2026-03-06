Italia, Buffon: "In Nazionale va chi merita al di là dell'età e a Gattuso non manca il coraggio"

L'Italia e i giovani. E' sempre stato uno dei dilemmi del nostro calcio. In un momento delicato come questo si torna a parlare dei talenti italiani. E su questo argomento, soffermandosi anche sul coraggio di Gattuso, il capo delegazione Gianluigi Buffon ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Se c’è una cosa su cui non difetta è proprio il coraggio. Al di là dell’età, in Nazionale viene chi merita. Poi, un certo zoccolo duro lo devi avere, perché altrimenti non si va da nessuna parte. I ragazzi devi saperli utilizzare, senza caricarli di responsabilità.

Dal giovane devi prendere l’incoscienza. Nessuno più di me può parlare di questo: la mia prima presenza in azzurro l’ho fatta in Russia per uno spareggio mondiale. Però se tu mi chiedi adesso ‘sapevi quanto valeva quella partita?’, io non sapevo un ca…Sono entro in campo in mezzo alla neve ed ero solo felicissimo di giocare. Mi sono detto: vai dentro e divertiti".

Ma chi potrebbero essere i giovani più interessanti? Ecco la risposta dell'ex portiere campione del mondo 2006: "Una sorpresa grande è Palestra, ha fatto vedere qualcosa di clamoroso. Un altro che sta facendo molto bene, è Kayode. Anche Vergara, uno che non ti lascia indifferente. E anche Pisilli".