Buffon: "Norvegia tra le prime 5 Nazionali al mondo, parte 1-0 in ogni partita che gioca"

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal sorteggio dei playoff di qualificazione al Mondiale che vedranno impegnati gli azzurri nei prossimi mesi. Queste le sue dichiarazioni: "Attendiamo questo sorteggio con trepidazione ed entusiasmo. Stiamo prendendo una strada molto particolare e delicata in Italia, quella del 'non ci resta che piangere' o del 'ricordati che devi morire'. Io spero invece che possiamo fare due partite importanti, tali da rispettare la nostra storia. Ci è dispiaciuto per la sconfitta con la Norvegia, ma più per il risultato che per la prestazione. In ogni percorso virtuoso c'è un contrattempo, tutto sta nel come reagisci a questo contrattempo".

Ancora sul ko con la Norvegia: "Nel primo tempo loro non hanno fatto un tiro in porta, nella ripresa siamo rimasti fino al 78' sul risultato di 1-1. Questo significa che siamo una squadra competitiva, a patto di non perdere certe caratteristiche e restare aggrappata alla partita. La Norvegia oggi è tra le prime 5-6 del mondo come dei valori, ha tante qualità e poi ha tre fenomeni che la fanno partire 1-1,5 a 0 in ogni partita".

Su quale Nazionale sceglierebbe al sorteggio: "Non si dice mai chi vorresti scegliere, perché poi la vita magari si diverte a castigarti. Vorrei sicuramente evitare la semifinale con la Svezia o la finale in trasferta con la Polonia. Tutte le altre sono partite che vanno giocate e che si giocherebbero con ottime possibilità di vittoria".