Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Gianni Bezzi: "Derby di Milan importante. Chiellini ha ragione su Yildiz, perché..."

Gianni Bezzi: "Derby di Milan importante. Chiellini ha ragione su Yildiz, perché..."TUTTO mercato WEB
Oggi alle 07:35Altre Notizie
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

A Maracanà, su TMW Radio, è stato ospite il giornalista Gianni Bezzi.

Maldini ha detto che in Italia per lui c'è solo il Milan:
"Poteva fare solo questa dichiarazione. Come Totti per la Roma e Del Piero per la Juve, è una figura che non esiste più, quella che indossa una sola maglia per la vita. Ha lavorato molto bene al Milan e meriterebbe un ruolo importante, ma è giusto che sia così. Non lo vedo lontano da quei colori".

Milan, il derby potrebbe dare indicazioni sulle chance Scudetto?
"E' una partita importantissima, si affrontano due squadre che sono rivali per il titolo. Allegri sa plasmare le sue squadre, ha avuto un periodo in cui ha avuto assenze importanti ma è ancora lì. E' importantissima perchè qualcuno ha già accreditato una percentuale alta nei confronti dell'Inter. Darebbe un segnale che peserebbe in prospettiva se vincesse il derby il Milan".

Come commenta le parole di Chiellini su Yildiz?
"Chiellini è la figura giusta per questa Juve. Ha detto una cosa scontata, parlare ora di rinnovo di contratto è un gravissimo errore. Ha usato tempi e parole giuste. E' il momento di pensare al campo più che ai contratti".

Fiorentina-Juve, match svolta?
"E' difficile per Spalletti, perché è a 5 punti dal vertice e rischia di perdere terreno. La Juve ha avuto già qualche difficoltà, ora arriva una gara complicatissima in casa del suo acerrimo rivale".

Articoli correlati
Bezzi: "Juve, incognita Spalletti. Milan costretto a puntare su Gimenez" Bezzi: "Juve, incognita Spalletti. Milan costretto a puntare su Gimenez"
Bezzi: "Lazio, stagione complicata ma Sarri sta facendo il suo" Bezzi: "Lazio, stagione complicata ma Sarri sta facendo il suo"
Gianni Bezzi: "Juve, in difesa i problemi di Tudor. Lazio, Sarri sia più empatico"... Gianni Bezzi: "Juve, in difesa i problemi di Tudor. Lazio, Sarri sia più empatico"
Altre notizie Altre Notizie
Gianni Bezzi: "Derby di Milan importante. Chiellini ha ragione su Yildiz, perché..."... TMW RadioGianni Bezzi: "Derby di Milan importante. Chiellini ha ragione su Yildiz, perché..."
Oggi in TV, Champions League femminile: dove vedere Leuven-Roma Oggi in TV, Champions League femminile: dove vedere Leuven-Roma
Le partite di oggi: il programma di giovedì 20 novembre Le partite di oggi: il programma di giovedì 20 novembre
Azzi (CEO di Dazn Italia): "Il calcio è popolare per i tifosi, premium per le Leghe"... Azzi (CEO di Dazn Italia): "Il calcio è popolare per i tifosi, premium per le Leghe"
Da Javier Zanetti a Gianluca Mancini, ecco i vincitori del premio Beppe Viola Da Javier Zanetti a Gianluca Mancini, ecco i vincitori del premio Beppe Viola
Italia U15, i convocati per il Torneo di Natale. Diversi i figli d'arte Italia U15, i convocati per il Torneo di Natale. Diversi i figli d'arte
Bucchioni: "Belle le parole di Maldini. Juve, non sarà facile rinnovare con Yildiz"... TMW RadioBucchioni: "Belle le parole di Maldini. Juve, non sarà facile rinnovare con Yildiz"
Lutto nel giornalismo per la scomparsa di Domenico "Dodo" Mugnaini Lutto nel giornalismo per la scomparsa di Domenico "Dodo" Mugnaini
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
3 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
4 Palladino vede un'Atalanta già grande e da 3-4-2-1. Con Lookman e Maldini da rilanciare
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 novembre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Sorteggio playoff Mondiale, alle 13 il via: tutto quello che c'è da sapere. Italia testa di serie
Immagine top news n.1 Playoff Mondiali, oggi il sorteggio: fasce e schede delle 12 possibili avversarie dell'Italia
Immagine top news n.2 Chiellini fa il punto sulla Juventus, la squadra si allena in campo. Le ultime su Vlahovic
Immagine top news n.3 Lukaku corre in soccorso di Conte. E Politano avverte il Napoli: "Ci aspetta un mese di fuoco"
Immagine top news n.4 Dall'eredità di Canizares agli elogi di Ferguson. Chi è Guaita, il nuovo portiere scelto dal Parma
Immagine top news n.5 Palladino: "Ho ricevuto tante chiamate, ma ho aspettato l'Atalanta". C'era la Juventus?
Immagine top news n.6 Il motore del Milan ritrova Modric: oggi si è allenato a Milanello. I rientri in vista del derby
Immagine top news n.7 Napoli pronto a ripartire. Politano: "Parleremo con Conte di quello che è accaduto a Bologna"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.2 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.3 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.4 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Maifredi: "Bologna, Sartori è il miglior dirigente sportivo in circolazione in Italia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Gianni Bezzi: "Derby di Milan importante. Chiellini ha ragione su Yildiz, perché..."
Immagine news Serie A n.3 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina-Juve partita svolta per entrambe. E su Yildiz dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Brozovic, rinnovo in stand-by con l'Al Nassr. La Juventus fiuta il colpo per gennaio
Immagine news Serie A n.2 Sorteggio playoff Mondiale, alle 13 il via: tutto quello che c'è da sapere. Italia testa di serie
Immagine news Serie A n.3 Buonfiglio (pres CONI): “Mondiali? Per andarci non basta l’entusiasmo di Gattuso”
Immagine news Serie A n.4 E se Messi avesse scelto la Spagna? L'ex ct argentino: "Le carte erano già pronte"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, pronto a blindare Castro: proposto un rinnovo di contratto al giocatore fino al 2031
Immagine news Serie A n.6 Nessuno voleva dare tempo a Francesco Camarda. Haaland ha segnato 0 gol in Under21
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, l'attacco fatica: Biancolino lancia la coppia Tutino-Patierno per risolvere la crisi del gol
Immagine news Serie B n.2 Ursino sulla Serie B: "Occhio al Frosinone di Alvini, il Bari ha tutto per risollevarsi"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco: "Tra vecchia e nuova proprietà sono stato scelto due volte"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Conti torna in gruppo. Gestione in palestra, invece, per Barak
Immagine news Serie B n.5 Pescara, domani la partenza per Catanzaro. Per l'esordio di Gorgone sono out Merola e Olzer
Immagine news Serie B n.6 Bari, ancora palestra e fisioterapia per Darboe. E assenti i nazionali Dorval e Mavraj
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
Immagine news Serie C n.2 Serie C, due turni di fuoco: la vetta del Girone A passa dagli scontri diretti
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, problemi anche a centrocampo: si ferma De Francesco. Recupero da definire
Immagine news Serie C n.4 Trento, Zocchi: "Spero che i nostri giovani possano presto avere un futuro importante"
Immagine news Serie C n.5 Gautieri: "Sì, con il Livorno c'è stato un contatto. Ma Venturato è l'uomo giusto"
Immagine news Serie C n.6 AlbinoLeffe, Paganessi saluta. Il centrocampista ha risolto il contratto coi blucelesti
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions League, 4ª giornata: stasera in campo la Roma. E il Barca per la vetta
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Greggi: "Se pensiamo ai playoff di Champions? Prima c'è il Leuven..."
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris FC
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Pinto: "Contro il Lione avremmo meritato i tre punti. Triste per il risultato"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve Women, Canzi: "Col Lione prestazione al limite della perfezione. Felice anche del pari"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, 4ª giornata: Juve sprecona, è pari con il Lione. Bene il Wolfsburg
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…