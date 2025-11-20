Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Genoa, De Rossi: "Voglio una partita con attributi e grande intensità anche fuori casa"

Genoa, De Rossi: "Voglio una partita con attributi e grande intensità anche fuori casa"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 13:59Serie A
Andrea Piras
fonte dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

13.25 - Il Genoa pronto a tornare in campo. Dopo il pareggio contro la Fiorentina prima della sosta, la formazione rossoblù scenderà in campo in quel di Cagliari contro i rossoblù di Pisacane. In vista della sfida della Unipol Domus, il tecnico Daniele De Rossi parlerà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini". Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

13.37 - Inizia la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Sosta alle spalle. Che sosta è stata?
"Siamo orgogliosi che i nostri giocatori vadano in giro per il mondo, ho lavorato con chi avevo a disposizione. Abbiamo lavorato sui nostri principi e su cose che necessitavano di più tempo. Siamo soddisfatti dal punto di vista fisico, ci siamo guardati un po’ intorno e abbiamo capito dove stavamo".

Come sono tornati i Nazionali?
"Tornano con stati d’animo legati alle qualificazioni raggiunte: alcuni sono felici, altri un po’ meno. Però hanno giocato, si sono fatti vedere e hanno potuto mettersi in mostra. La sosta per le nazionali dà un po' fastidio a chi ama il calcio ma è un occasione anche per 'cambiare aria'".

In queste due settimane cosa pensi di poter già vedere?
"Abbiamo lavorato più specificatamente su ciò di cui avevamo dato come infarinatura prima della partita con la Fiorentina. Una gestione di palla più ordinata e capire dove si può far male all'avversario, oltre ad essere dominanti".

TMW - Sabato si fa a far visita al Cagliari. Uno scontro diretto?
"Si può chiamare così anche se chi ora in zona salvezza non è detto che lo sia anche maggio. Dobbiamo giocare tutte le partite alla stessa maniera. Dobbiamo conoscerci e capire chi siamo ma soprattutto capire come andare a vincere ogni partita. Ognui partita ha la sua chiave, quello che deve essere continua è la nostra mentalità e dominare il gioco".

TMW - Martedì allenamento a porte aperte e nuovo bagno di folla dopo il debutto al "Ferraris".
"Sono stato accolto benissimo in città. In questi giorni abbiamo girato un pochino e ho trovato un sacco di genoani tutti molto affettuosi e fiduciosi. E voglio ripagare questa fiducia. Lo vogliono i ragazzi nello spogliatoio. Sanno di far parte di una squadra che dietro ha un popolo che spinge e si è visto, dal punto di vista temperamentale, dalla prestazione fatta con la Fiorentina".

In questo periodo hai trovato la squadra un po’ più tranquilla e sollevata rispetto a quando sei arrivato?
"Il morale è abbastanza alto nello spogliatoio. Ci riusciamo a ritagliare momenti in cui si scherza ma non possiamo ritenerci soddisfatti perché la classifica è quella che è. I ragazzi sono consapevoli che questa posizione non ci spetta e non dobbiamo essere tranquilli dovessimo vincere a Cagliari".

Come stanno i giocatori di maggiore qualità?
"Alcuni non stanno benissimo, altri sono tornati dalla Nazionale ma siamo talmente tanti che qualche giocatore di qualità in campo ci sarà. Avevamo qualche problemino in difesa ma poi Sabelli è rientrato e oggi Otoa rientrerà. Ancelotti dice che una squadra va fatta cercando di far coesistere gli undici giocatori più forti che hai. Poi devi pensare all’equilibrio, tutte le analisi che facciamo non sono in base solo alla qualità ma anche all’equilibrio che un giocatore può dare".

Vasquez tornerà per ultimo dalle Nazionali?
"A me non è mai capitato perché ho sempre giocato dietro l’angolo. Loro sono abituati. I Nazionali sudamericani hanno questo tipo di problematiche ma sono abituati a tornare e a rimettersi in sesto. Noi possiamo agevolarli dando loro più recupero dopo la partita".

Cosa vorrebbe vedere a Cagliari?
"Vorrei vedere una squadra aggressiva perché una partita giocata con l’allenatore nuovo porta a dare sempre qualcosa di più. Voglio vedere una partita con attributi e con grande intensità anche fuori casa".

Più pericolosità nelle due aree.
"Nella prima conferenza avevo detto che questa squadra non merita questa classifica. La sfortuna non ci ha abbandonato nemmeno nella mia prima partita. Deve diventare difficile farci gol. Una squadra che vuole salvarsi deve regalare meno in area e cercare di essere un po’ più cattivi in area loro. Con la Fiorentina, più di cuore che in maniera lucida, si è vista".

Niente giochi di posizione martedì in allenamento?
"Noi i giochi di posizione li facciamo. Quando chiedo di avere una gestione di palla migliore, la alleni in questo modo. Mi piace allenare anche l’uno contro uno, il duello individuale penso sia una componente importante nel calcio dei giorni nostri".

La Nazionale italiana?
"Succedeva anche a noi. In Moldavia, ci ho giocato, abbiamo fatto fatica anche noi. Ora la distanza fra le big europee e le altre si è assottigliata. Eravamo sulla stessa barca. Prima ti riconoscevi magari nel numero 10 della Nazionale come Totti, Del Piero o Baggio. Oggi vai contro la Norvegia e giochi contro l’attaccante più forte del mondo o due degli esterni più forti del mondo. Io ho fiducia in chi guida la Nazionale. Rino, Gigi, Bonucci è gente che per quella maglia ha dato il sangue, in maniera simbolica. Partire da loro mi fa stare tranquillo. Poi capita che nel girone trovi la Norvegia che è più forte di noi. Dobbiamo prendere coscienza col fatto che ora ci sono Nazionali più forti e che 20 anni fa non lo erano".

Colombo?
"L’ho trovato bene. Gli attaccanti quando fanno gol hanno quel piglio in più. Ha lavorato bene, l’atteggiamento è sempre stato positivo. Non è stato un gol fortunoso ma rocambolesco".

I giovani rossoblù Venturino e Fini?
"Tutti i dati vanno analizzati. Ho sentito tantissimo populismo in questi mesi in cui la Nazionale ha fatto fatica. Come se in Norvegia non avessero la Playstation. Bisogna seminare. Chi semina lo fa per far raccogliere a qualcun altro i frutti. Non voglio indicare la via perché non sono nessuno ma quello che facciamo oggi si vedrà fra 10 anni. I giovani che giocano o oggi sono stati presi e allenati dieci anni fa. Venturino e Fini fanno parte della rosa, è che noi siamo tantissimi".

13.59 - Termina la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Articoli correlati
Genoa, primo vertice di mercato tra De Rossi e Lopez: il piano per gennaio. Torna... Genoa, primo vertice di mercato tra De Rossi e Lopez: il piano per gennaio. Torna Perin?
Ezio Sella su De Rossi: "Lo conosco da sempre: personalità giusta per il Genoa" Ezio Sella su De Rossi: "Lo conosco da sempre: personalità giusta per il Genoa"
Una punta e un regista, ma la priorità è sfoltire: -50 al mercato di gennaio, cosa... Una punta e un regista, ma la priorità è sfoltire: -50 al mercato di gennaio, cosa serve al Genoa
Altre notizie Serie A
Lazio, Rovella oggi sarà operato per risolvere il problema della pubalgia TMWLazio, Rovella oggi sarà operato per risolvere il problema della pubalgia
Irlanda del Nord, il ct O'Neill: "Italia? Cercheremo di sfruttare a nostro vantaggio... Irlanda del Nord, il ct O'Neill: "Italia? Cercheremo di sfruttare a nostro vantaggio l'essere sfavoriti"
Italia, Gattuso dopo il sorteggio: "Speriamo di non far danni. Se avrò Chiesa? Il... Italia, Gattuso dopo il sorteggio: "Speriamo di non far danni. Se avrò Chiesa? Il problema è suo"
Roma, buone notizie per Gasperini: Evan Ndicka è tornato a lavorare con il gruppo... TMWRoma, buone notizie per Gasperini: Evan Ndicka è tornato a lavorare con il gruppo
Cabal si è allenato in gruppo, ancora lavoro parziale per Vlahovic. Le ultime sulla... TMWCabal si è allenato in gruppo, ancora lavoro parziale per Vlahovic. Le ultime sulla Juventus
Le reazioni in Irlanda del Nord dopo il sorteggio: "Italia peggior rivale possibile"... Le reazioni in Irlanda del Nord dopo il sorteggio: "Italia peggior rivale possibile"
Serie A, Simonelli: "A 16 anni trattati da fenomeni, abolirei i titoli nei campionati... TMWSerie A, Simonelli: "A 16 anni trattati da fenomeni, abolirei i titoli nei campionati giovanili"
Italia, Gattuso: "Irlanda del Nord sicuramente alla nostra portata. Non pensiamo... Italia, Gattuso: "Irlanda del Nord sicuramente alla nostra portata. Non pensiamo alla finale"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
5 Italia, in finale playoff possibile sfida al Galles: vietato sottovalutare il potenziale offensivo
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, Gattuso: "Irlanda del Nord sicuramente alla nostra portata. Non pensiamo alla finale"
Immagine top news n.1 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
Immagine top news n.2 Playoff Mondiale, Irlanda del Nord sul cammino dell'Italia. Eventuale finale contro Galles o Bosnia
Immagine top news n.3 Marotta: "Direttamente al Mondiale Nazioni con ranking basso. Calcio europeo sia tutelato"
Immagine top news n.4 L'Italia è ancora temuta? Gli azzurri visti dai 4 possibili Paesi rivali: alle 13 il sorteggio playoff
Immagine top news n.5 Sorteggio playoff Mondiale, alle 13 il via: tutto quello che c'è da sapere. Italia testa di serie
Immagine top news n.6 Buonfiglio (pres CONI): “Mondiali? Per andarci non basta l’entusiasmo di Gattuso”
Immagine top news n.7 Bologna pronto a blindare Castro: proposto un rinnovo di contratto al giocatore fino al 2031
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Alberti: “Novara, ambiente ideale. Cortese? Può diventare un grande centrocampista”
Immagine news Serie A n.2 Maifredi: "Bologna, Sartori è il miglior dirigente sportivo in circolazione in Italia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Gianni Bezzi: "Derby di Milan importante. Chiellini ha ragione su Yildiz, perché..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Marotta: "San Siro? È stato abbattuto anche Wembley... Derby, peccato la sosta"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Rovella oggi sarà operato per risolvere il problema della pubalgia
Immagine news Serie A n.3 Irlanda del Nord, il ct O'Neill: "Italia? Cercheremo di sfruttare a nostro vantaggio l'essere sfavoriti"
Immagine news Serie A n.4 Italia, Gattuso dopo il sorteggio: "Speriamo di non far danni. Se avrò Chiesa? Il problema è suo"
Immagine news Serie A n.5 Roma, buone notizie per Gasperini: Evan Ndicka è tornato a lavorare con il gruppo
Immagine news Serie A n.6 Cabal si è allenato in gruppo, ancora lavoro parziale per Vlahovic. Le ultime sulla Juventus
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, si lavora per la mediana: oltre a Touré della Samb piace Giunti del Perugia
Immagine news Serie B n.2 Monza, report medico: intervento di appendicectomia per Arvid Brorsson
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Bisoli tormentato dalla pubalgia: salta anche il big match col Monza
Immagine news Serie B n.4 Venezia, clamoroso ritorno di Johnsen? Il norvegese sta trovando poco spazio alla Cremonese
Immagine news Serie B n.5 Paolo Bianco: "Non avrei mai voluto lasciare l'Ucraina, un giorno ci tornerò"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Pyyhtia: "La squadra è forte, se faremo bene non sarà una sorpresa"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo, frattura allo zigomo per Mawuli: il centrocampista non dovrà però operarsi. La nota
Immagine news Serie C n.2 Tavoli di riforma sulla 'Riforma Zola' e sul Salary Cap. La nota della Lega Pro
Immagine news Serie C n.3 Siracusa, risoluzione consensuale del contratto con Luan Capanni
Immagine news Serie C n.4 Crotone, Longo: "Cerignola ristrutturato mentalmente. È un campionato durissimo"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, è caccia al nuovo Ds. Soluzione interna? Gaucci è disposto ad accettare il ruolo
Immagine news Serie C n.6 Il figlio d'arte Suazo approda nei pro. L'attaccante saluta il Monastir e va al Team Altamura
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions League, 4ª giornata: stasera in campo la Roma. E il Barca per la vetta
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Greggi: "Se pensiamo ai playoff di Champions? Prima c'è il Leuven..."
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris FC
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Pinto: "Contro il Lione avremmo meritato i tre punti. Triste per il risultato"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve Women, Canzi: "Col Lione prestazione al limite della perfezione. Felice anche del pari"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, 4ª giornata: Juve sprecona, è pari con il Lione. Bene il Wolfsburg
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…