TMW Torino, Cairo: "Asllani deve invogliarci a riscattarlo. Paleari? Prolunghiamo i positivi"

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai media a margine dello Sport Industry Talk di RCS. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW, a partire dal sorteggio del playoff per il Mondiale in programma fra pochi minuti: "È andata male con la Norvegia purtroppo, ora vediamo chi ci toccherà ai playoff".

Su come rilanciare il calcio italiano: "Stamattina abbiamo fatto un'analisi su cosa servirebbe per rilanciare il calcio italiano, dalla pirateria al numero di squadre professionistiche fino al Covid, che ci ha fatto perdere oltre 3 milioni. Perdite che sono diventate debiti, senza avere mai un aiuto. Poi ci sono tante altre cose da considerare, in primis gli stadi da costruire di proprietà o da rinnovare. Si possono fare tante cose per dare una spinta al mondo del calcio, che secondo me ha delle grandi risorse. I nostri giovani per esempio sono bravi, dobbiamo farli giocare di più, invece ci sono troppi stranieri. Secondo me ci potrebbe essere un'attività fatta dal Governo per stimolare la crescita e lo sviluppo dei giovani talenti".

Sul Torino: "Direi bene, abbiam fatto un buon recupero rispetto a un inizio veramente negativo. Veniamo da sei partite imbattuti, con belle vittorie come contro il Napoli e anche pareggi buoni, come quelli con Bologna e Juventus. Abbiamo fatto buone partite e buoni risultati. Adesso l'importante è fare veramente bene contro squadre che erano posizionate peggio di noi l'anno scorso. Mister Baroni è al lavoro e all'opera, ora son rientrati tutti dalle nazionali. Che Adamas e Pedersen sono felici perché andranno ai Mondiali".

Sull'exploit di Paleari: "Paleari sta facendo benissimo, ci crede tantissimo ed è motivatissimo. Lo vedo protagonista anche quando non sta parando. Pure Israel è un ottimo portiere, ma adesso abbiamo Paleari che sta facendo bene, quindi prolunghiamo i positivi".

Su Asllani: "Con la sua Albania andrà ai playoff, proprio come noi italiani. Nel derby ha fatto un buon secondo tempo. Asllani ci piace, l'abbiamo preso in prestito, sta facendo bene, sta al mister metterlo in campo. Riscatto? Siamo a neanche un terzo del campionato, vediamolo all'opera: Asllani sta facendo buone cose e si deve confermare per essere noi invogliati a riscattarlo".

Sul possibile acquisto di un difensore a gennaio: "Non abbiamo ancora parlato di mercato né con Vagnati né col mister: ragioneremo se eventualmente qualcuno potrà andare a giocare e da quel punto di vista se magari reinserire qualcuno".