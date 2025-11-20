Ufficiale Il figlio d'arte Suazo approda nei pro. L'attaccante saluta il Monastir e va al Team Altamura

La notizia era già nell'aria, ora arriva l'ufficialità: il Monastir -- formazione sarda del Girone G di Serie D - ha definitivamente raggiunto l'accordo il Team Altamura per il passaggio tra i pro dell'attaccante (e figlio d'arte) David Edoardo Suazo. È attesa per sapere gli estremi dell'accordo tra il giocatore e il club pugliese, ma è intanto arrivato l'annuncio del trasferimento.

Di seguito, il comunicato della formazione sarda:

"L’ASD Monastir 1983 comunica di aver raggiunto un accordo per il trasferimento di David Edoardo Suazo al Team Altamura. Per agevolare il suo passaggio in Serie C, mettendo al primo posto l’interesse del ragazzo, ha acconsentito alla risoluzione immediata del contratto. Arrivato a gennaio, è stato protagonista nella seconda parte della scorsa stagione - contribuendo alla promozione tramite i playoff di Eccellenza - e nella prima parte di questa, realizzando quattro gol in nove presenze nel Girone G fra cui la prima rete in assoluto del Monastir in Serie D, il 7 settembre contro il Budoni.

Il trasferimento di Suazo in Serie C, pur privando la squadra di uno dei giocatori che si erano contraddistinti in avvio di stagione, evidenzia il lavoro svolto dalla società e la valorizzazione della propria rosa, composta da tanti giovani locali che si sono potuti mettere in mostra a livello nazionale in un campionato di valore come la Serie D.

𝘓𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘈𝘚𝘋 𝘔𝘰𝘯𝘢𝘴𝘵𝘪𝘳 1983 𝘢𝘶𝘨𝘶𝘳𝘢 𝘢 𝘋𝘢𝘷𝘪𝘥 𝘪𝘭 𝘮𝘦𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰, 𝘳𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘢𝘯𝘥𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘴𝘷𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘰 𝘥𝘢 𝘵𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘣𝘪𝘢𝘯𝘤𝘰𝘣𝘭𝘶̀".