C'è una classifica prima e dopo Gatti. Com'è cambiato lo scenario al 93' di Roma-Juventus

Roma quarta a 53 punti, Juventus sesta a meno 7 punti. La classifica è sbagliata? Sì, è vero. Ma del resto questo era lo scenario al 93' della gara dell'Olimpico, prima di quella palla scaraventata da Federico Gatti alle spalle di Svilar. Una manciata di secondi più tardi, ecco il fischio finale di Roma-Juventus 3-3.

Insomma, ci sono due classifiche, prima e dopo Gatti. Senza il pareggio in extremis del difensore italiano, Gasperini avrebbe tirato una spallata forse decisiva alla corsa per la Champions League. Mettendosi ancora di più a distanza di sicurezza la stessa Juventus e agganciando il Napoli a 53.

Invece, la classifica adesso recita Roma 51 punti, Juventus 47. E Como in mezzo al guado a 48 punti. Tutto aperto, dunque, nonostante i giallorossi mantengano una posizione di vantaggio rispetto alle inseguitrici. Toccherà a Spalletti provare a guadagnare terreno nelle prossime partite. Una possibilità che resta in piedi proprio grazie a Gatti.