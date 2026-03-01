Catania, Toscano: "Orgoglioso dei miei ragazzi, con l'FVS il ritmo si abbassa"
Di seguito le dichiarazioni di mister Toscano in sala stampa: "Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo fatto una prestazione degna su un campo difficile contro una squadra forte. Abbiamo fatto un match di livello e c'è rammarico per non aver vinto una gara che forse avremmo meritato di vincere. Il ritmo si abbassa nei secondi tempi causa numerose chiamate al FVS. Questa partita deve fornire giusta consapevolezza e convinzione per affrontare la trasferta di Benevento.
Non so se convocherò Cicerelli per Benevento, ma sono contento si stia allenando con noi. Avevamo inerzia gara e Cosmi ha sistemato un po' la Salernitana. Nella ripresa abbiamo creato tre palle gol importanti. La terna arbitrale ha fatto una buona gara in generale".
