Live TMW Juventus, Gatti: "Un punto guadagnato. Contro la Roma sarà una bella battaglia"

Al termine di Roma-Juventus, è il bianconero Gatti a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23.57 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa avete studiato per Malen?

"Di stargli attaccati. Bisogna studiare l'azione del gol in cui ci ha preso alla sprovvista. Dispiace, rimaniamo a -4 ma mancano ancora 11 partite".

Gasp ha detto che avete esultato per il pareggio. Vale una vittoria questo punto?

"Per come si era messa la partita, è un punto guadagnato. Venivamo qua con 120 minuti sulle gambe, ma non deve essere un alibi. Meglio così".

Nel gol, c'è una rivincita personale?

"Per me, è stato un periodo non facile. Parlano tutti, senza sapere. Quando vesti questa maglia devi accettare momenti duri, io ci metto il massimo dell'impegno e cerco di farmi trovare pronto".

Da cosa dipendono i tanti palloni persi?

"Bisogna rivedere la partita, abbiamo faticato però abbiamo anche creato molto. Forse abbiamo subito un po' troppo, ma il merito è della Roma: sono una grande squadra e sarà una bella battaglia".

23.59 - Termina la conferenza.