Palermo e Frosinone non approfittano del mezzo passo falso del Venezia

Il pareggio del Venezia a Bolzano aveva riaperto scenari intriganti in chiave promozione, ma la grande occasione per accorciare in vetta è stata clamorosamente sprecata. La 27ª giornata di Serie B rischiava di cambiare gli equilibri del campionato, invece Frosinone e Palermo non sono riusciti ad approfittare del mezzo passo falso dei lagunari.

Il Palermo cade 2-1 sul campo del Pescara, ultimo in classifica, dopo aver anche trovato il vantaggio con Pohjanpalo. I rosanero si sono fatti rimontare, con il Pescara che ha vinto trascinato dal suo uomo simbolo, Lorenzo Insigne, tornato a segnare con la maglia del delfino dopo una vita: l'ultima rete con il Pescara rislae addirittura al 2012.

Non riesce ad approfittarne nemmeno il Frosinone, che impatta 2-2 sul campo del Catanzaro. La squadra di Alvini va sotto di due reti e ha il merito di reagire, rimontando fino al pareggio, ma resta il rammarico per un primo tempo complicato che ha costretto i ciociari a inseguire. Un punto che muove la classifica, ma che non basta per accorciare in maniera decisa sulle prime.

Così, dopo il mezzo passo falso del Venezia, la vetta resta affollata ma invariata negli equilibri principali: un turno che poteva riaccendere la corsa alla promozione diretta si trasforma invece in un’occasione mancata.