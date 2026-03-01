Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Salernitana, Cosmi: "Pubblico commovente, alleno in C ma in un contesto di A"

© foto di Giacomo Morini
Luca Esposito
Oggi alle 18:16Serie C
Luca Esposito

Di seguito le dichiarazioni di mister Cosmi in conferenza stampa: "Doveroso dire che avevo chiesto di sbagliare tutto tranne atteggiamento. Dovevamo soffrire nelle difficoltà e credere di poter vincere. Oggi ho visto un ottimo Catania con grande qualità tecnica. Abbiamo aggiustato qualcosa perché eravamo in sofferenza con Achik e Villa. Achik si è allenato bene e volevo limitare Casasola. Nel finale di primo tempo ci siamo messi 451. Nel secondo tempo Anastasio e Quirini hanno dato di più sul punto di vista fisico. Ci è mancata qualità per vincere gare contro tali avversari. Ogni pallone volevano giocarlo con frenesia e spetta a me smussare l'ansia facendo tornare la squadra a giocare libera di cervello. Dobbiamo fare tre passi in avanti dal punto di vista della qualità. Da martedì ho fatto inevitabilmente riferimento a chi era più pronto fisicamente a livello di sensazioni. Ci vuole tempo per capire la squadra. Arriveremo a giocare anche da un punto di vista estetico molto meglio. Pubblico commovente: ogni volta che sono venuto qui ho sempre desiderato essere allenatore della Salernitana.

Uno stadio e una curva di quel tipo ti impone di dare tutto: questa piazza merita qualcosa in più. Io non sono un amante dei cinque cambi per forza. Capomaggio era stanco negli ultimi 20', forse avrei potuto fare una sostituzione in più. Abbiamo chiuso in crescendo e ciò è una buona notizia. Vorrei una squadra che si dimostri più bella. Credo possiamo migliorare sotto il profilo della qualità. Il calcio vive di emozioni e non c'è età per viverle meno bene o meno male: a me fa ancora bene vivere il calcio, ho vissuto una emozione quasi da debuttante. Sono sempre stato fautore del primo passaggio. Siamo lenti in costruzione e nel giro palla, abbiamo perso tanti duelli ma contro una squadra forte che ha accentuato i nostri difetti. Oggi c'è un gap tecnico tra noi e loro. La squadra si é allenata a livelli ottimi, ma le altre stanno facendo bene: quindi ci sono aspetti inespressi da parte della rosa. I playoff sono una mattanza. Voglio allenare in C in un contesto da serie A. Valuterò l'organico e cercherò di portarla a disputare in maniera ottimale i playoff".

