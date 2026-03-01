Serie C, sorridono in testa e in coda: il Benevento va a +8 dal Catania, vince anche il Siracusa
La domenica del girone C di Serie C si è aperta con le vittorie della prima e dell'ultima della classe: il Benevento e il Siracusa. Vittoria di misura dei campani sul campo del Potenza, che gli permette comunque di portarsi a otto punti di vantaggio dal Catania (che ha una gara in meno). Tutto facile invece per i siculi, che si sono imposti con un secco 4-0 in casa contro la Casertana avvicinandosi al gruppone delle squadre in lotta playout.
GIRONE C
Sabato 28 febbraio
Cavese - Audace Cerignola 2-0
51' Munari, 66' Macchi
Trapani - Atalanta U23 0-2
28' Manzoni, 81' Cissé
Picerno - Team Altamura 0-0
Foggia - Casarano 1-2
29' D'Amico (F), 45+2' Versienti (C), 90+2' Cajazzo
Domenica 1° marzo
Potenza - Benevento 0-1
49' Mignani (B)
Siracusa - Casertana 4-0
41' e 66' Limonelli (S), 73' Valente (S), 78' Di Paolo (S)
Ore 14.30 – Cosenza - Sorrento
Ore 14.30 – Giugliano - Latina
Ore 14.30 – Monopoli - Crotone
Ore 14.30 – Salernitana - Catania
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 67*, Catania 59, Salernitana 50, Cosenza 47, Casertana 46*, Crotone 44, Monopoli 43, Audace Cerignola 42*, Casarano 39*, Potenza 37*, Team Altamura 37*, Atalanta U23 34*, Sorrento 33, Cavese 31*, Picerno 30*, Trapani 28*, Latina 28, Giugliano 24, Foggia 22*, Siracusa 20*
*Una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva