Serie C, sorridono in testa e in coda: il Benevento va a +8 dal Catania, vince anche il Siracusa

La domenica del girone C di Serie C si è aperta con le vittorie della prima e dell'ultima della classe: il Benevento e il Siracusa. Vittoria di misura dei campani sul campo del Potenza, che gli permette comunque di portarsi a otto punti di vantaggio dal Catania (che ha una gara in meno). Tutto facile invece per i siculi, che si sono imposti con un secco 4-0 in casa contro la Casertana avvicinandosi al gruppone delle squadre in lotta playout.

GIRONE C

Sabato 28 febbraio

Cavese - Audace Cerignola 2-0

51' Munari, 66' Macchi

Trapani - Atalanta U23 0-2

28' Manzoni, 81' Cissé

Picerno - Team Altamura 0-0

Foggia - Casarano 1-2

29' D'Amico (F), 45+2' Versienti (C), 90+2' Cajazzo

Domenica 1° marzo

Potenza - Benevento 0-1

49' Mignani (B)

Siracusa - Casertana 4-0

41' e 66' Limonelli (S), 73' Valente (S), 78' Di Paolo (S)

Ore 14.30 – Cosenza - Sorrento

Ore 14.30 – Giugliano - Latina

Ore 14.30 – Monopoli - Crotone

Ore 14.30 – Salernitana - Catania

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 67*, Catania 59, Salernitana 50, Cosenza 47, Casertana 46*, Crotone 44, Monopoli 43, Audace Cerignola 42*, Casarano 39*, Potenza 37*, Team Altamura 37*, Atalanta U23 34*, Sorrento 33, Cavese 31*, Picerno 30*, Trapani 28*, Latina 28, Giugliano 24, Foggia 22*, Siracusa 20*

*Una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva