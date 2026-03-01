Live TMW Juventus, Spalletti: "Una grande reazione, conosco le potenzialità della squadra"

In questi minuti, Luciano Spalletti è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match tra la sua Juventus e la Roma. Diretta testuale a cura di TMW.

22.40 - A breve la conferenza stampa di Spalletti.

23.47 - Inizia la conferenza stampa.

Luci e ombre. Grande carattere nel finale. Soddisfatto o preoccupato?

"Ne sono rimaste un paio spente di luci, si è sbagliato 4/5 palloni in superiorità numerica o nel secondo tempo quando Thuram serve Yildiz troppo lunghe. La reazione viene poi da loro, perché loro con questa voglia... sono d'accordo e sono soddisfatto di ciò. Loro ci hanno creduto, questi ragazzi vengono da 120 minuti in inferiorità numerica in cui sono usciti dalla Champions. Prendo tutto: la partita in generale è stata buona con la Roma che ha fatto un gran calcio. Noi abbiamo sbagliato una marcatura, però ci portiamo a casa la reazione dei ragazzi e la buona partita".

Cosa le sta dando la Juventus che è mancato in Nazionale?

"Sono lavori diversi: un periodo in Nazionale ce ne son successe troppe, in un momento delicato come nella partita contro la Norvegia in cui ci siamo arrivati col fiato tirato dal campionato e con un gruppo importante che aveva perso male una finale. CI hanno penalizzato. Ci rimango male, ma ne prendo atto. Oggi posso scherzare sulla maglia che uno indossa, poi domani gli dici che è bellissima: ci possiamo conoscere in maniera approfondita. La società è top, lo sanno tutti. Secondo me la squadra ha fatto passi in avanti. Io pensavo di poter riportare un calcio bello e vincente, ma così non è stato. Siamo tornati indietro, ci sono capitati episodi a sfavore. In questo periodo abbiamo giocato tre gare in dieci tutte ravvicinate e la fatica si fa sentire. Con tutte questa gare, posso soltanto farli recuperare: fare allenamento, ma farli anche faticare, diventa pesante mentalmente. Stasera hanno fatto vedere questo recupero: essere dentro la reazione di stasera dopo quanto ci è successo vuol dire che i ragazzi sono forti. C'è il mio dispiacere per la convinzione di poter far qualcosa di bello, ma ancora non ci siamo riusciti".

Pensi di poter riprendere quanto si è interrotto?

"Penso sempre le stesse cose sulla squadra: se sentite i calciatori, ve lo diranno. Conosco le potenzialità della squadra, poi ci sono cose da sistemare per essere bravi e serve lavorare su altre per essere bravissimi. Siamo vicini a poter far divertire e portare a casa risultati".

23.56 - Termina la conferenza.