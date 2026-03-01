Pescara, Sebastiani esalta Insigne: “Fuori categoria. Vittoria meritata con il Palermo”

Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha commentato con soddisfazione il successo contro il Palermo, analizzando la prestazione della squadra e soffermandosi sui singoli.

Sebastiani ha parlato di un’affermazione pienamente meritata, sottolineando come, dopo il gol subito a freddo nella ripresa, la squadra sia stata brava a reagire immediatamente e a fornire una risposta importante sul piano caratteriale.

Il numero uno biancazzurro ha poi speso parole importanti per Insigne: “In questa categoria fa un altro sport”, evidenziando come, con una condizione fisica ancora migliore, il suo rendimento possa crescere ulteriormente.

Ripensando alla trasferta di Venezia, Sebastiani ha ribadito che la differenza di classifica non si era vista in campo e che, pur contro la prima della classe, il Pescara aveva giocato alla pari. Ora, però, l’attenzione è già rivolta ai prossimi impegni: “Le partite che ci aspettano non sono facili, anche se magari possono sembrare tali”. A partire dalla sfida contro il Frosinone, che il presidente ha definito tutt’altro che semplice, ricordando come il destino sia nelle mani della squadra, chiamata a mettere in campo lo stesso agonismo mostrato fin qui.

Spazio anche ai tifosi, il cui sostegno viene considerato fondamentale in questa fase delicata. Sebastiani ha assicurato che la società sta facendo il massimo per mantenere la categoria, respingendo le critiche e rivendicando l’impegno profuso da tutto l’ambiente.

Sui singoli, il presidente ha riconosciuto ad Altare grande valore e la capacità di offrire un contributo significativo. Per quanto riguarda Saio, ha spiegato che il club ne conosceva già le qualità al momento dell’acquisto: dopo la buona prova di Venezia, anche contro il Palermo ha trasmesso serenità, al netto di qualche episodio.

Infine, un aggiornamento su Tsadjout: “Ci ha detto che tornerà nel fine settimana e lo aspettiamo”, riporta tuttopescaracalcio.com.