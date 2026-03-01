Carrarese, Calabro: "Oggi risposte positive, ma ancora troppi errori sotto porta"

L'allenatore della Carrarese Antonio Calabro è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara contro il Mantova. Il tecnico degli apuani ha commentato la prestazione della squadra, capace di pareggiare nei minuti finali una partita che si era presentata fin da subito in salita:

"Oggi ho ricevuto risposte positive sotto tanti punti di vista - riporta Carraresecalcio1908.it -, in una partita fondamentale per il nostro percorso. Non aver avuto nemmeno il tempo di iniziare la partita e ritrovarsi già in svantaggio ci ha complicato notevolmente i piani di giornata, ma nonostante ciò, siamo stati capaci di riacciuffare la partita senza mai perdere la lucidità, dimostrando per l’ennesima volta di essere un grande gruppo e di avere un grande cuore.

Ci portiamo a casa questo pareggio, tutto sommato giusto, e il goal ritrovato che ci mancava da troppe partite. Poi, certamente, siamo stati fortunati nell’episodio del rigore.

Tra le note positive ci tengo ad evidenziare la reazione della mia squadra, mentre tra quelle negative c’è sicuramente la leziosità dimostrata anche oggi sotto porta, questo non possiamo permettercelo. Del resto, dobbiamo essere consapevoli che il campionato di Serie B non ti perdona tutti questi errori sotto porta, perciò dovremo continuare a lavorare duramente per crescere e migliorare sotto questo punto vista, poiché non possiamo permetterci di dover creare così tanto per smuovere il punteggio".