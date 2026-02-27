Fantacalcio, 27ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 27ª giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Sassuolo-Atalanta)
A: Scamacca, Krstovic, Carnesecchi
B: Zappacosta, Bernasconi, Pasalic, Samardzic, Zalewski
C: Ederson, Kolasinac, Scalvini,
D: Sulemana K.,Hien, Djimsiti, Bellanova, Kossounou, de Roon, Ahanor
E: Sportiello, Musah
BOLOGNA (Pisa-Bologna)
A: Castro
B: Orsolini,
C: Skorupski, Rowe, Cambiaghi, Bernardeschi
D: Zortea, Moro, Heggem, Ferguson, Freuler, Ravaglia, Odgaard, Vitik, Lucumì, Dallinga, Sohm, Pobega, Joao Mario, Dominguez
E: Ilic, Casale, Helland, De Silvestri
CAGLIARI (Parma-Cagliari)
A: Palestra
B:
C: Kilicsoy, Caprile
D: Idrissi, Obert, Rodriguez Ju. , Adopo, Sulemana I., Zappa, Ze Pedro, Esposito Se., Folorunsho, Dossena
E: Pavoletti, Ciocci, Sherri, Liteta, Albarracin, Raterink, Trepy
COMO (Como-Lecce)
A: Paz
B: Douvikas, Butez, Ramon
C: Da Cunha, Perrone, Rodriguez Je., Vojvoda
D: Moreno, Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle, Caqueret, Van der Brempt, Morata, Sergi Roberto
E: Tornqvist, Lahdo, Kuhn, Diao
CREMONESE (Cremonese-MIlan)
A:
B:
C:
D: Vardy, Bonazzoli, Luperto, Thorsby, Barbieri
E: Moumbagna, Folino, Sanabria, Grassi, Silvestri, Floriani, Vandeputte, Zerbin, Payero, Audero, Terracciano, Djuric
FIORENTINA (Udinese- Fiorentina)
A: Kean
B: Parisi
C: Fagioli, De Gea, Brescianini
D: Harrison, Fabbian, Piccoli, Gosens (in dubbio), Ranieri, Fortini, Pongracic, Fazzini, Ndour, Comuzzo, Christensen
E: Kouadio, Rugani
GENOA (Inter-Genoa)
A:
B:
C: Colombo, Malinovskyi
D: Ekhator, Amorim, Ekuban, Martin, Vitinha, Norton-Cuffy, , Ellertsson, Vasquez, Frendrup, Bijlow, Ostigard, Messias
E: Sabelli, Vogliacco, Marcandalli, Onana, Masini, Otoa, Sommariva, Zatterstrom, Cornet, Leali
HELLAS VERONA (Hellas Verona-Napoli)
A:
B:
C:
D: Bowie, Sarr, Edmundsson
E: Niasse, Slotsager, Cham, Oyegoke, Harroui, Nelsson, Edmundsson, Isaac, Perilli, Bella-Kotchap, Suslov, Montipo, Akpa-Akpro, Bradaric, Frese, Mosquera
INTER (Inter- Genoa)
A: Dimarco, Zielinski
B: Thuram, Esposito P.
C: Akanji, Sommer, Bonny, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Frattesi, Sucic
D: Luis Henrique, Darmian, Diouf
E: De Vrij, Acerbi
JUVENTUS (Roma- Juventus)
A:
B: McKennie, Yildiz
C: Thuram K, Conceicao, David
D: Miretti, Boga, Kostic, Cambiaso, Kelly, Koopmeiners, Perin, Di Gregorio, David
E: Gatti, Adzic, Zhegrova, Openda, Cabal
LAZIO (Torino-Lazio)
A:
B:
C: Taylor, Maldini, Provedel, Isaksen, Romagnoli, Zaccagni
D: Provstgaard, Marusic, Noslin, Cataldi, Cancellieri, Tavares, Dele-Bashiru, Dia, Pellegrini Lu., Belahyane
E: Mandas, Przyborek, Patric, Ratkov
LECCE (Como-Lecce)
A:
B:
C:
D: Gallo, Pierotti, Tiago Gabriel, Sottil, Cheddira, Falcone, Banda, Gandelman
E: Kouassi, Ndaba, Helgason, N'Dri, Siebert, Sala A., Ramadani, Jean, Marchwinski, Fofana S., Ngom, Stulic
MILAN (Cremonese-Milan)
A: Pulisic, Leao, Maignan
B: Modric, Rabiot, Saelemaekers
C: Bartesaghi, Nkunku, Tomori
D: Ricci, De Winter, Athekame, Füllkrug, Fofana, Jashari
E: Odogu, Balentien, Terracciano, Estupiñan
NAPOLI (Hellas Verona-Napoli)
A: Hojlund
B: Spinazzola, Milinkovic-Savic
C: Gutierrez, Beukema, Allison Santos, Lobotka, Politano, Vergara,
D: Olivera, Elmas, Giovane, Lukaku, Meret, Buongiorno, Juan Jesus, Gilmour, Anguissa
E: Mazzocchi
PARMA (Parma-Cagliari)
A:
B: Pellegrino
C: Bernabè, Strefezza
D: Nicolussi Caviglia, Keita, Ordoñez, Sorensen, Oristanio, Valenti, Corvi, Valeri, Delprato, Circati, Troilo, Britschgi, Estevez, Suzuki
E: Cremaschi, Carboni F., Elphege, Ondrejka
PISA (Pisa-Bologna)
A:
B:
C:
D: Moreo, Iling-Junior, Loyola
E: Mbambi, Hojholt, Lorran, Bonfanti, Piccinini, Aebischer, Esteves, Semper, Calabresi, Caracciolo, Coppola F., Akinsanmiro, Meister, Cuadrado, Stojlkovic, Leris, Angori, Tourè, Tramoni, Bozhinov, Nicolas, Durosinmi
ROMA (Roma-Juventus)
A: Malen, Svilar
B: N'Dicka, Soulè (in dubbio), Konè M.
C: Wesley, Celik, Mancini,
D: Rensch, Pisilli, Vaz, El Aynaoui, Ghilardi, Hermoso, Venturino, Ziolkowski, Pellegrini Lo, Zaragoza, El Shaarawy
E: Arena, Tsimikas, Gollini, Angelino
SASSUOLO (Sassuolo-Atalanta)
A:
B: Berardi
C: Konè I., Thorstvedt, Laurientè, Pinamonti
D: Volpato, Doig, Lipani, Nzola, Garcia, MUharemovic, Muric, Fadera, Idzes,
E: Iannoni, Moro, Vranckx, Turati, Coulibaly W., Skjellerup, Romagna, Pedro Felipe, Bakola, Nzola
TORINO (Torino-Lazio)
A:
B:
C: Simeone, Vlasic
D: Zapata, Maripan, Paleari, Coco, Kulenovic, Prati, Gineitis, Casadei, Ismajli, Obrador
E: Pedersen, Tameze, Anjorin, Nije, Nkounkou, Ebosse, Lazaro, Tchoca, Marianucci
UDINESE (Udinese-Fiorentina)
A:
B:
C: Atta, Zaniolo
D: Bertola, Kabasele, Karlstrom, Kamara, Kristensen, Okoye, Miller, Zemura, Mlacic, Bayo, Buksa, Ekklenkamp
E: Gueye, Zarraga, Ehizibue, Padelli, Arizala, Piotrowski
