Gol e spettacolo all'Olimpico, è la quarta volta che si segnano almeno sei gol in Roma-Juventus

Spettacolo all’Olimpico, dove Roma e Juventus hanno chiuso sul 3-3 un big match ricco di emozioni. I giallorossi sembravano averla indirizzata sul 3-1, ma in pieno recupero è arrivata la zampata di Federico Gatti, che ha firmato il pareggio bianconero gelando l’Olimpico. Una rimonta che tiene viva la corsa della Juve e lascia più di un rimpianto alla squadra capitolina, avanti di due reti nel momento chiave della gara.

Il dato certifica l’eccezionalità della sfida: come sottolineato da Opta, è solo la quarta volta che tra Roma e Juventus in Serie A si segnano almeno sei gol all’Olimpico. In precedenza era accaduto nel 3-4 del gennaio 2022, nel 3-3 del gennaio 1962 e nell’1-5 del novembre 1946.