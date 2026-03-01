Serie C, i risultati dei gironi B e C: Cosmi debutta nella Salernitana pareggiando col Catania

Si è concluso il Girone C, dove ha fatto il proprio debutto Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana pareggiando 0-0 in casa contro il Catania. Nel girone B adesso in programma il big match tra Arezzo e Ravenna.

RISULTATI SERIE C, 29ª GIORNATA

GIRONE A

Venerdì 27 febbraio

Arzignano Valchiampo – Novara 1-1

45’+1’ rig. Bernardi, 90’+3’ Valdes (N)

Cittadella - Ospitaletto Franciacorta 2-2

7’ e 54’ Rabbi (C), 9’ Bertoli (O), 68’ Gobbi (O)

Giana Erminio - Pro Vercelli 1-0

65’ Samele

Pergolettese – Triestina 2-0

19’ aut. Anzolin, 49’ Tremolada

Sabato 28 febbraio

Albinoleffe - L.R. Vicenza 0-1

54' Morra (V)

Dolomiti Bellunesi - Renate 0-3

19' Delcarro (R), 38' Anelli (R), 80' Ruiz Giraldo (R)

Union Brescia - Lecco 3-1

43' Balestrero (B), 54' Marras (B), 61' Cazzadori (B), 90'+5 Marrone (L)

Pro Patria - Virtus Verona 2-2

7' Desogus (P), 58' Udoh (P), 70' e 75' Cernigoj (V)

Trento - Lumezzane 1-1

20' Napolitano (L), 61' Giannotti (T)

Inter U23 - Alcione Milano 0-0

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - L.R. Vicenza 72, Brescia 56, Lecco 50, Renate 48, Trento 48, Alcione Milano 47, Cittadella 46, Inter U23 41, Lumezzane 40, Giana Erminio 38, Pro Vercelli 38, Novara 36, AlbinoLeffe 34, Ospitaletto 33, Arzignano 31, Pergolettese 29, Dolomiti Bellunesi 29,Virtus Verona 21, Pro Patria 17, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Sabato 28 febbraio

Forlì - Torres

26' e 45'+2 Franzolini (F)

Perugia - Pineto 0-1

16' D'Andrea

Ascoli - Carpi 3-0

3' Chakir, 17' Silipo, 69' D'Uffizi

Sambenedettese - Livorno 0-0

Domenica 1° marzo

Bra - Pianese 1-1

37' Fabrizi (P), 90'+5 Scapin (B).

Vis Pesaro - Pontedera 1-1

51' Yeboah (P), 64' Machin (V).

Ore 17.30 – Arezzo - Ravenna (Diretta Rai Play)

Ore 17.30 – Guidonia Montecelio - Gubbio

Ore 17.30 – Ternana - Campobasso

Riposa – Juventus Next Gen

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ascoli 56**, Ravenna 55, Ternana 39*, Campobasso 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 39**, Pineto 39, Livorno 35**, Gubbio 33*, Forlì 33, Vis Pesaro 33, Carpi 32**, Guidonia Montecelio 32*, Bra 26**, Torres 25**, Sambenedettese 25**, Perugia 24, Pontedera 18

N.B. - *una gara in meno; **una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Sabato 28 febbraio

Cavese - Audace Cerignola 2-0

51' Munari, 66' Macchi

Trapani - Atalanta U23 0-2

28' Manzoni, 81' Cissé

Picerno - Team Altamura 0-0

Foggia - Casarano 1-2

29' D'Amico (F), 45+2' Versienti (C), 90+2' Cajazzo

Domenica 1° marzo

Potenza - Benevento 0-1

49' Mignani (B)

Siracusa - Casertana 4-0

41' e 66' Limonelli (S), 73' Valente (S), 78' Di Paolo (S)

Cosenza - Sorrento 3-2

24' e 49' D'Ursi (S), 45'+4 e 78' Emmausso (C), 59' Beretta (C)

Giugliano - Latina 1-1

23' De Rosa (G), 72' Parigi (L)

Monopoli - Crotone 1-1

38' Piovanello (C), 55' Fall (M)

Salernitana - Catania 0-0

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 67, Catania 60, Salernitana 51, Cosenza 50, Casertana 46, Crotone 45, Monopoli 44, Audace Cerignola 42, Casarano 39, Potenza 37, Team Altamura 37, Atalanta U23 34, Sorrento 33, Cavese 31, Picerno 30, Latina 29, Trapani 28, Giugliano 25, Foggia 22, Siracusa 20

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva