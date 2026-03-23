Como, Baturina ammette: "Sì, la guardo la classifica. Juve, Roma e Atalanta sono vicine"

La lotta per il quarto posto è ancora aperta, mancano otto giornate al termine del campionato di Serie A 2025/26, ma il Como al momento ha staccato Juventus e Roma di tre punti. La zona Champions è sua, a maggior ragione dopo la roboante vittoria per 5-0 contro il Pisa nel lunch match di ieri. Tra i cinque marcatori differenti andati a segno per Fabregas, nel giorno del ricordo della scomparsa di Michael Hartono, anche Martin Baturina.

Il centrocampista croato, planato sulle rive del Lago in estate per 25 milioni di euro complessivi dalla Dinamo Zagabria, ha siglato il suo sesto centro alla prima stagione in Italia e ora raggiungerà la Nazionale del CT Dalic: "Davvero una grande vittoria per noi, non è facile battere 5-0 qualcuno oggi. Sono davvero felice di aver segnato, perché penso fosse un gol importante, il 2-0 è un risultato pericoloso. Quindi sì, sono contento che la squadra continui a vincere e dobbiamo continuare così".

Nel corso dell'intervista flash post-vittoria rilasciata a Radio Tv Serie A, però, Baturina si è lasciato scappare un'ammissione. Pur senza parlare di Champions League: "Se do un'occhiata alla classifica alle volte? Io personalmente sì", ha dichiarato ridendo. "Ovviamente. Stai gareggiando contro le migliori squadre d'Italia e ne siamo davvero felici. Ma dobbiamo andare avanti perché Juve, Roma, Atalanta sono tutte squadre top e sono vicine a noi. Quindi sì, sarà una grande battaglia".