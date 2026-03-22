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Corsa Scudetto, che scintille dopo la sosta: Inter-Roma e Napoli-Milan. I calendari a confronto

Corsa Scudetto, che scintille dopo la sosta: Inter-Roma e Napoli-Milan. I calendari a confrontoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
ieri alle 23:23Serie A
Dimitri Conti

Si riapre la corsa Scudetto e torna un po' di incertezza sulla volata per il titolo, dopo il pareggio dell'Inter a Firenze che permette a Milan e Napoli di accorciare rispettivamente a -6 e -7 sulla capolista della Serie A. Già al rientro, saranno scintille, visto che l'Inter ospita la Roma di Gasperini a San Siro e le due inseguitrici si affrontano in una sfida del Maradona che potrebbe essere sia teatro di una ripartenza per il rush finale, che del definitivo sipario che cala sul campionato. La 31^ giornata di Serie A, dopo la sosta, potrebbe insomma davvero essere un crocevia per lo Scudetto.

I calendari a confronto di Inter, Milan e Napoli per le ultime giornate:
1. INTER 69 punti
31ª giornata, Inter - Roma
32ª giornata, Como - Inter
33ª giornata, Inter - Cagliari
34ª giornata, Torino - Inter
35ª giornata, Inter - Parma
36ª giornata, Lazio - Inter
37ª giornata, Inter - Hellas Verona
38ª giornata, Bologna - Inter

2. MILAN 63 punti
31ª giornata, Napoli - Milan
32ª giornata, Milan - Udinese
33ª giornata, Hellas Verona - Milan
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari

3. NAPOLI 62 punti
31ª giornata, Napoli - Milan
32ª giornata, Parma-Napoli
33ª giornata, Napoli-Lazio
34ª giornata, Napoli-Cremonese
35ª giornata, Como-Napoli
36ª giornata, Napoli-Bologna
37ª giornata, Pisa-Napoli
38ª giornata, Napoli-Udinese

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