TMW Milan o Napoli, chi riapre il campionato? In tre gare Conte ha recuperato sette punti

La classifica dice Milan. L’Inter inciampa, i rossoneri sono sempre la squadra più vicina in classifica alla formazione allenata da Cristian Chivu, con sei punti di ritardo a otto giornate dalla fine del campionato. I precedenti e >il calendario, però, suggeriscono che la risposta giusta possa essere un’altra.

Un punto più indietro di Allegri, a meno sette dall’Inter capolista, c’è infatti il Napoli di Antonio Conte. Nello stesso lasso di tempo in cui il Milan ha recuperato “appena” quattro punti a Lautaro e compagni, i campioni d’Italia in carica ne hanno mangiati ben sette, frutto delle tre vittorie consecutive nelle ultime tre gare di campionato. Andasse avanti così, gli azzurri riuscirebbero a colmare il gap con l’Inter già prima della fine del campionato.

Aiuta, anche, il calendario. L’Inter avrà due match complicati - Roma e Como - prima di sei partite teoricamente alla portata (Lazio-Inter e Bologna-Inter gli altri scontri ad alta quota). Il Milan dovrà andare a Napoli, ma da qui alla fine sfiderà anche Juventus e Atalanta, sebbene a San Siro. Il Napoli, viceversa, ha proprio lo scontro con i rossoneri e la trasferta di Como come match clou, ma nel complesso il coefficiente di difficoltà si andrà abbassando, anche perché il bilanci casa/trasferta dice cinque a quattro. E poi c’è una questione ulteriore: Conte e il Napoli, in questa stagione, sono stati frenati soprattutto dai tanti infortuni. Nel momento cruciale, però, il salentino “rischia” di avere quasi tutti a disposizione, soprattutto tra centrocampo e attacco.