Sosta per le nazionali anche per un allenatore di club: Conte lascia il Napoli a Stellini

Torna la pausa ai campionati per le Nazionali e torna anche quella per un tecnico della nostra Serie A, Antonio Conte. Il campione d'Italia, allenatore del Napoli, come nello scorso novembre lascerà la guida della squadra per qualche giorno, ma in condizioni sicuramente diverse: stando a quanto rivela il Corriere dello Sport, il tecnico salentino ha deciso di staccare un po' la spina, dedicandosi alla famiglia e ritrovando un pizzico di relax a fronte di una stagione carica di pressioni e di impegni.

L'episodio di novembre e le spiegazioni di Conte

La società è informata e condivide la volontà del tecnico di ricaricare le batterie in vista del rush finale. A novembre lo stesso Conte aveva dichiarato: "In Inghilterra è una cosa usuale, al Chelsea e al Tottenham me la concedevano. Visto che ci sono quattro mesi in cui giochiamo sempre era un accordo col club e lo farò sempre, come facevo lì, perché la pressione è tanta. Ho bisogno di una boccata d’ossigeno per me e per chi rimane a Castel Volturno".

13 nazionali in giro per il mondo

A Castel Volturno, dopo i tre giorni concessi per la vittoria a Cagliari, mancano i nazionali Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano impegnati per il match di qualificazione ai Mondiali contro l'Irlanda del Nord del 26 marzo e l'eventuale finale del 31 marzo. Fuori con le Nazionali anche Elmas, impegnato contro la Danimarca di Hojlund e Lobotka contro il Kosovo. Amichevoli invece per De Bruyne e Lukaku con il Belgio contro gli Usa e il Messico, mentre Gilmour e McTominay affronteranno il Giappone e la Costa d'Avorio. In campo anche Milinkovic-Savic impegnato nelle amichevoli contro Spagna e Arabia Saudita, mentre Olivera affronta l'Inghilterra e l'Algeria col suo Uruguay.