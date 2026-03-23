TMW Ndour e la "pazienza" della Fiorentina. Gol e non solo, i viola stanno costruendo il futuro

Cher Ndour è stato uno dei protagonisti della gara di ieri sera al Franchi tra Fiorentina e Inter. Suo il gol che ha permesso ai viola di trovare il pareggio contro i nerazzurri, a chiusura di un periodo molto positivo per il centrocampista italiano arrivato a Firenze la scorsa estate. Negli ultimi 10 giorni l'ex Benfica e PSG è stato decisivo in due occasioni: ieri, appunto, ma anche nella doppia sfida contro il Rakow in Conference League, con la rete all'andata e quella propiziata al ritorno, con il suo tiro deviato da Piccoli. Due gol e mezzo che certificano la crescita di un giocatore che a inizio stagione è finito, insieme a tutta la squadra, in un tunnel dal quale era complicato uscire.

La pazienza dei viola.

La Fiorentina non è ancora salva, questo è chiaro, ma il trend è molto positivo nelle ultime due settimane, con le restanti otto gare di campionato che saranno decisive per la permanenza in Serie A della squadra di Vanoli, che potrà contare anche sullo stesso Ndour, visto che piano piano sta diventando un fattore in campo. La società e il tecnico hanno avuto pazienza, lo hanno aspettato, in un periodo dove il tempo era poco per potersi permettere una cosa del genere, ma alla fine la costanza, sia del centrocampista che dell'allenatore, sta pagando e dando i frutti sperati.

Il futuro è viola.

La cosa certa è che se la Fiorentina dovesse riuscire a salvarsi Cher Ndour sarebbe sempre più centrale nella rosa della prossima stagione. Il processo di crescita proseguirà ancora e il club viola spera di poter avere a che fare con un giocatore sempre più decisivo, nel presente ma anche e soprattutto nel futuro.