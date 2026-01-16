Caffè sospeso per i tifosi del Napoli che andranno in Danimarca: l'iniziativa del Copenhagen
Non sarà soltanto una trasferta decisiva dal punto di vista sportivo. La gara che vedrà il Napoli impegnato a Copenaghen in Champions League, appuntamento chiave per il cammino europeo della squadra di Antonio Conte verso i playoff, avrà anche un sapore speciale fuori dal campo.
In vista del match, il club danese ha infatti lanciato un’iniziativa pensata per rendere ancora più calorosa l’accoglienza dei tifosi azzurri in città. Per tutta la giornata della partita, i sostenitori del Napoli che raggiungeranno la capitale danese potranno ricevere un espresso gratuito in alcuni bar selezionati, presentandosi semplicemente con una sciarpa o una maglia azzurra.
Un gesto che richiama da vicino una delle tradizioni più popolari di Napoli, quella del “caffè sospeso”: chi entra in un bar paga un caffè in più per chi verrà dopo. Un’usanza simbolo di condivisione e ospitalità, reinterpretata per l’occasione in chiave europea. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Copenhagen FC e l’ente ufficiale del turismo della città. In totale sono stati pagati in anticipo 500 caffè, distribuiti in cinque diversi locali del centro, pronti ad accogliere i tifosi partenopei in arrivo dalla Campania.