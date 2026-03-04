Napoli, le ultime dall'infermeria: McTominay ci prova per il Torino, De Bruyne punta il Lecce

Il Napoli continua a preparare la sfida di venerdì sera contro il Torino al Maradona con un doppio obiettivo: dare continuità ai risultati e provare ad accorciare nella corsa alla zona Champions. Gli azzurri vogliono anche prendersi la rivincita dopo la sconfitta dell’andata, quando fu l’ex Giovanni Simeone a decidere il match. In un weekend che propone anche il derby tra Milan e Inter, la squadra di Antonio Conte intravede inoltre la possibilità di recuperare punti sulle dirette concorrenti.

A tenere banco, però, è ancora una volta l’infermeria. Durante gli allenamenti si è fermato Stanislav Lobotka a causa di un problema muscolare e la sua presenza contro i granata appare molto difficile. Non sarebbe la prima assenza stagionale per il regista slovacco: in questa annata ha già saltato la gara di andata con il Torino e le sfide contro Inter, Lecce e Juventus per un precedente fastidio agli adduttori.

In caso di forfait, Conte potrebbe affidarsi a Billy Gilmour, tornato a disposizione nelle scorse settimane dopo un lungo stop e già impiegato nel finale della gara contro la Roma. Il tecnico spera anche di recuperare almeno per la panchina Frank Anguissa, fermo da 114 giorni dopo l’infortunio rimediato con la nazionale.

Restano poi da monitorare altre situazioni. Scott McTominay prova a rientrare dopo quattro partite saltate, mentre Kevin De Bruyne potrebbe tornare tra i convocati contro il Lecce dopo 158 giorni di assenza e 31 gare saltate. Ancora indisponibili invece Giovanni Di Lorenzo, David Neres e Amir Rrahmani. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.