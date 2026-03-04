Come sta andando Retegui in Arabia? Già 16 gol fatti, ma anche Quiñones segna più di lui

Il playoff per andare al Mondiale si avvicina e l'Italia continua a cercare un leader che possa condurla alla competizione iridata che si disputerà in estate. Davanti il giocatore simbolo, soprattutto dopo la scorsa stagione, che lo ha visto diventare il capocannoniere della Serie A, è Mateo Retegui. In estate il classe '99 si è trasferito all'Al Qadsiah, in Arabia Saudita ed è lì che sta giocando ancora oggi.

Come sta andando la sua stagione? I numeri dicono bene, ma non benissimo, soprattutto perché i dati vanno contestualizzati, non trattandosi di un campionato sicuramente tra i top 5 al mondo. L'ex Atalanta ha giocato 23 partite in Saudi Pro League, segnando 13 gol, 2 gare in King's Cup, realizzando 3 reti, e un match in Saudi Super Cup, senza incidere: il totale è di 26 gettoni, 16 centri e un assist in 2.233 minuti, dunque un gol ogni 140 di gioco.

Numeri spaventosi, che però devono obbligatoriamente essere interpretati. La sua squadra è al momento quarta in classifica e dunque ben posizionata in campionato, dove lui è solamente al 6° posto della graduatoria dei marcatori: più di lui hanno segnato Toney, Quinones, Cristiano Ronaldo, Roger Martinez e King, mentre sono a pari merito con lui Joao Felix, Carrasco e Ramiro Enrique. Per rendere l'idea, CR7 a 41 anni ha realizzato 8 gol in più del 26enne. Gattuso spera di averlo nella miglior forma possibile, l'Italia ne ha bisogno.