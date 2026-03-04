Lazio-Atalanta, i convocati di Palladino: Ederson ancora out, c'è il baby Vavassori
Sono 22 i calciatori convocati dall'allenatore dell'Atalanta, Raffaele Palladino, per la prossima sfida di Coppa Italia contro la Lazio, in programma stasera. Non recupera Ederson, out come da previsione sia Raspadori che De Ketelaere. Queste le scelte dell'allenatore orobico:
L'elenco completo dei convocati di Palladino
Portieri: Carnesecchi Marco, Rossi Francesco, Sportiello Marco.
Difensori: Ahanor Honest, Bakker Mitchel, Bellanova Raoul, Bernasconi Lorenzo, Djimsiti Berat, Hien Isak, Kolasinac Sead, Kossounou Odilon, Scalvini Giorgio, Zappacosta Davide.
Centrocampisti: de Roon Marten, Ederson, Musah Yunus, Samardzic Lazar, Zalewski Nicola, Pasalic Mario.
Attaccanti: Krstovic Nikola, Scamacca Gianluca, Sulemana Kamaldeen, Vavassori Dominic.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.