Zaniolo, Berardi e i giovani: chi può ancora mettere in difficoltà il ct Gattuso

“Se non succederà, continuerò a lavorare, ma l'obiettivo è essere al playoff e poi ai Mondiali”. Nicolò Zaniolo ha lanciato la sua candidatura azzurra, visto il buon momento che sta vivendo a Udine. L’ex Roma e Fiorentina è consapevole di partire indietro, nelle possibili convocazioni di Gennaro Gattuso in vista dei playoff per la qualificazione ai Mondiali - primo appuntamento il 26 marzo con l’Irlanda del Nord -, ma vuole giocarsi le sue carte. I sei gol e quattro assist in questa stagione aiutano.

Sta tornando ad alti livelli anche Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo non scende in campo con la maglia della Nazionale addirittura dal 2023. Lo scorso novembre in molti si aspettavano che Gattuso lo chiamasse per le gare con Moldavia e Norvegia: non è successo e il ct ha ricordato che deve operare delle scelte. Nel frattempo, il suo bottino stagionale è salito a 7 gol e 5 assist. Numeri migliori, per esempio, di Matteo Politano (ancora a secco, quattro gli assist) o anche Mattia Zaccagni (4 gol e 1 assist in stagione). Sono i due giocatori con cui dovrebbe vedersela, mentre la convocazione di Riccardo Orsolini sembra francamente inevitabile.

Nel complesso, l’ossatura della Nazionale sembra abbastanza “telefonata”. Qualche dubbio tra i pali, con Caprile che ormai dovrebbe aver scalzato Meret come quarta scelta, mentre una tegola è appena arrivata in difesa: Matteo Gabbia rientrerà solo a inizio aprile, occhio a Federico Gatti come possibile sostituto del milanista. E poi ci sono i giovani: a centrocampo, Antonio Vergara e Niccolò Pisilli si giocano un posto. Potrebbero anche rientrare entrambi nel giro, ma è molto complicato, perché vorrebbe dire lasciare fuori un big (Frattesi?). Sulle fasce, ecco Marco Palestra e Davide Bartesaghi: per le prestazioni, e anche perché la necessità è sostituire l’infortunato Di Lorenzo, Ringhio potrebbe preferire il primo. È giovane, ma non ci sono grandi dubbi sulla sua presenza, anche Francesco Pio Esposito: lì davanti, però, c’è da fare posto anche per almeno uno tra Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, con Kean e Retegui come certezze.