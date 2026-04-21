Cafu sulla lite Gasperini-Ranieri: "Dovevano tranquillizzare Roma, guardate che roba"

L'ex terzino Cafu ha parlato a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi su vari temi che riguardano le squadre per cui ha giocato e non soltanto. Partendo per esempio dalla Roma: "Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, i problemi ci sono ovunque. Spero che il prossimo anno possa far sognare di nuovo la Roma vincendo lo Scudetto. E il discorso Champions è aperto".

Impossibile per Cafu non soffermarsi sulla querelle tra Ranieri e Gasperini che sta incendiando il mondo Roma: "Il calcio del campo è così bello, le polemiche non mi piacciono. Sono due uomini fatti, hanno esperienza, non sono due ragazzini. Erano lì per trasmettere tranquillità ai giocatori e invece guarda che roba. Spero si giri pagina il prima possibile".

Cafu quindi passa all'analisi del Milan: "Lo vedo bene anche per il prossimo anno: è una squadra con esperienza e idee chiare. Spero arrivi in Champions, così le cose cambieranno completamente". Qualche parola la spende anche sui concittadini dell'Inter ("Tornati fortissimi"): "Chivu sta facendo un lavoro fantastico, ha costruito una gran bella squadra".

L'ex terzino brasiliano si sofferma anche sulla conclamata crisi del calcio italiano, che lui conosce molto bene: "Sono molto amico di Gattuso, non è bello vedere la Nazionale azzurra di nuovo fuori dal Mondiale. Chiaro che bisogna cambiare, il potenziale c'è ma non si riesce a tirare fuori. Responsabilità della Serie A? Non credo, continuo a vedere ottime squadre, ma la mentalità degli Azzurri è completamente diversa. E non penso gli stranieri siano il problema, se fosse così l'Inghilterra non dovrebbe mai qualificarsi. Anche ai miei tempi c'erano tanti stranieri, eppure l'Italia i Mondiali li vinceva".

Chi andrà ai Mondiali, tra gli italiani, è Ancelotti, ct del Brasile. Così ne parla Cafu: "Carlo sta bene: Rio, spiaggia, Carnevale… Mister, non te ne andare! La decisione comunque è sua, con la certezza che dove andrà saranno tutti felici". Ma il Brasile può vincere il sesto Mondiale? Prosegue e conclude Cafu: "Io sono molto fiducioso. Ancelotti ha un solo problema, il tempo, non ne ha avuto a sufficienza per lavorare. Non ha mai ripetuto la stessa formazione, per inconvenienti vari. Un gol a partita lo faremo sicuro, se non incassiamo… Sembra l'anno buono".