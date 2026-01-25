Cafu: "Leao non si discute, meno male che è rimasto. Wesley mi piace tantissimo"

Intervistato dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Marcos Cafu ha parlato della Roma e di Malen: "Ha iniziato bene, ma quando la squadra gioca a calcio e ha questo Dybala, tutto è più facile. Anche per gli attaccanti. Paulo se sta bene dà una bella mano a chiunque si trova accanto".

E fra le file della formazione allenata da Gian Piero Gasperini che anche Wesley. L'ex esterno brasiliano lo elogia per la qualità sottolineando come "mi piace tantissimo sia a destra sia a sinistra - ha proseguito -. Di certo non ha avuto problemi di ambientamento in Italia e il calcio di Gasperini sta esaltando le sue qualità"..

Passando ai rossoneri, Cafu riconosce come Allegri abbia messo i giocatori nelle posizioni giuste e ha dato loro serenità: "Non era scontato per un gruppo che veniva da una stagione difficile come la scorsa - ha concluso -. Con lui la squadra ha iniziato a girare fin dal precampionato. Non potrà mica essere un caso…". Infine su Leao: "Sul fatto che Leao è forte, non ho mai avuto dubbi. L’anno passato ha avuto degli alti e bassi, ma uno come lui non si discute. Meno male non è andato via durante il mercato".