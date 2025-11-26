Cafù sicuro: "Il Milan deve sfruttare l'impegno unico. La Juventus si riprenderà presto"

A La Gazzetta dello Sport è intervenuto l'ex terzino di Roma e Milan Cafù. Queste le sue parole sui rossoneri: "Il Milan ha il vantaggio di giocare soltanto una volta a settimana e deve sfruttarlo adesso perché se qualcuno venisse eliminato dall'Europa e allora i valori potrebbero riequilibrarsi".

La Juventus uscirà da questo momento difficile?

"Certo che lo farà e penso anche presto. Non è immaginabile una Juve fuori dai giochi, come non è immaginabile un Mondiale senza l'Italia".

Domenica c'è Roma-Napoli, come possono deciderla i due tecnici?

"Conte e Gasperini sono due allenatori eccellenti, nessuno meglio di loro sa come sorprendere gli avversari. Peccato solo per la squalifica di Gasp".

Rinnoverebbe i contratti di Pellegrini e Dybala?

"Giocatori del genere non andrebbero mai persi a parametro zero. Esattamente come alcuni calciatori dovrebbero diventare dirigenti delle squadre di cui sono stati dei simboli. Penso a Del Piero, Totti, Maldini, gente come loro non andrebbe sprecata".