Cafu: "Milan da scudetto? Quando sei lì l'obiettivo è sempre vincere"

“Quando sei il Milan l’obiettivo è sempre quello di vincere il campionato, almeno a me hanno insegnato così”. Parola di Marcos Evangelista de Moraes, meglio noto come Cafu, intervistato da Tuttosport sulla stagione dei rossoneri: “A 40 anni Modric fa ancora la differenza, il Milan ha fatto un grande colpo a prenderlo”.

La firma, ovviamente, è quella di Massimiliano Allegri in panchina: “Sulla sua scelta non avevo dubbi già in estate”. Difficile prevedere il finale di una stagione molto aperta: “Per lo scudetto c’è tanta concorrenza e vedo parecchia bagarre: oltre a Napoli e Inter, occhio a Roma e Juventus”. Da una ex all’altra, a Roma c’è Wesley che per qualcuno è già il nuovo Cafu: ”È un grande giocatore, sono felice di vedere che sta andando forte”.



In bianconero, il brasiliano Bremer punta a riprendersi la nazionale: “È un grandissimo giocatore, se sta bene è il miglior difensore della Serie A. Alla nazionale ci pensa Ancelotti, speriamo che possa vincere il mondiale”.