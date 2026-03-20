Cagliari, Angelozzi: "Caprile e Palestra azzurri? Gli italiani sono forti, serve coraggio"

Il dt del Cagliari Guido Angelozzi ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Napoli valido per la 30^ giornata.

Caprile e Palestra in Nazionale: quanto orgoglio c'è?

"Siamo felicissimi, diamo due ragazzi alla Nazionale. Caprile è un portiere forte, che ha dimostrato di stare nella Nazionale. Palestra è la prima convocazione, era in Under 21 e quest'anno ha fatto un grandissimo campionato: era un dovere chiamarlo".

Spazio a giovani italiani e vicini alla salvezza.

"Secondo me, gli italiani sono forti e ci vuole coraggio. Il Cagliari lo ha, li facciamo giocare e speriamo di raggiungere l'obiettivo di inizio anno. Abbiamo un allenatore molto coraggioso e siamo facilitati".

2 punti in 6 partite: c'è rilassatezza?

"Da 2 mesi abbiamo 7 titolari fuori per infortunio e abbiamo perso Belotti e Borrelli, oltre a Felici tutto il campionato. Nell'ultima abbiamo perso anche Idrissi: più una flessione per gli infortuni. Dopo la sosta ne recupereremo 4/5, cosa molto importante. I ragazzi non si sono rilassati, hanno voluto un giorno in più di ritiro e l'abbiamo accettato".