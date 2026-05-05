Focus TMW Serie A, la Top 20 dopo 35 giornate: dominio Inter, podio tutto nerazzurro

Podio immutato e tutto interista, quello dei migliori giocatori di Serie A per rendimento. Questa la Top 20 dopo 35 giornate: guadagna una posizione Wladimiro Falcone, +2 per Barella, -2 per McTominay. Novità Conceiçao al 19° posto. L'Inter è per distacco la squadra più rappresentata con ben 8 giocatori. Seguono Como, Juventus e Milan a 3. Un giocatore per Atalanta, Lecce e Napoli. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:

1. Federico Dimarco (Inter) 6.58 (33)

2. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.50 (22)

3. Lautaro Martínez (Inter) 6.48 (26)

4. Nico Paz (Como) 6.46 (34)

5. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.43 (35)

6. Nicolò Barella (Inter) 6.41 (32)

7. Piotr Zielinski (Inter) 6.41 (27)

8. Kenan Yildiz (Juventus) 6.40 (30)

9. Scott McTominay (Napoli) 6.40 (30)

10. Martin Baturina (Como) 6.39 (22)

11. Luka Modric (Milan) 6.37 (31)

12. Adrien Rabiot (Milan) 6.37 (26)

13. Gleison Bremer (Juventus) 6.37 (23)

14. Marcus Thuram (Inter) 6.34 (28)

15. Henrikh Mkhitaryan (Inter) 6.33 (23)

16. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.31 (35)

17. Lucas Da Cunha (Como) 6.31 (32)

18. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.31 (27)

19. Francisco Conceição (Juventus) 6.30 (27)

20. Mike Maignan (Milan) 6.29 (34)

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35ª GIORNATA

Pisa - Lecce 1-2

52' Banda, 56' Leris, 65' Cheddira

Udinese - Torino 2-0

45' + 1 Ehizibue, 51' Kristensen

Como - Napoli 0-0

Atalanta - Genoa 0-0

Bologna - Cagliari 0-0

Sassuolo - Milan 2-0

5' Berardi, 47' Laurienté

Juventus - Hellas Verona 1-1

34' Bowie, 62' Vlahovic

Inter - Parma 2-0

45' + 1 Thuram, 80' Mkhitaryan

Cremonese - Lazio 1-2

29' Bonazzoli, 53' Isaksen, 90' + 2 Noslin

Roma - Fiorentina 4-0

13' Mancini, 17' Wesley, 34' Hermoso, 58' Pisilli

CLASSIFICA

1. Inter 82

2. Napoli 70

3. Milan 67

4. Juventus 65

5. Roma 64

6. Como 62

7. Atalanta 55

8. Lazio 51

9. Bologna 49

10. Sassuolo 49

11. Udinese 47

12. Parma 42

13. Torino 41

14. Genoa 40

15. Cagliari 37

16. Fiorentina 37

17. Lecce 32

18. Cremonese 28

19. Hellas Verona 20

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

13 reti: Thuram (Inter)

12 reti: Paz e Douvikas (Como)

11 reti: Malen (Roma)

10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 36ª GIORNATA

Torino - Sassuolo (venerdì 8 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cagliari - Udinese (sabato 9 maggio, ore 15, DAZN)

Lazio - Inter (sabato 9 maggio, ore 18, DAZN)

Lecce - Juventus (sabato 9 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Hellas Verona - Como (domenica 10 maggio, ore 12.30, DAZN)

Cremonese - Pisa (domenica 10 maggio, ore 15, DAZN)

Fiorentina - Genoa (domenica 10 maggio, ore 15, DAZN)

Parma - Roma (domenica 10 maggio, ore 18, DAZN e Sky)

Milan - Atalanta (domenica 10 maggio, ore 20.45, DAZN)

Napoli - Bologna (lunedì 11 maggio, ore 20.45, DAZN)