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Serie A, la Top 20 dopo 35 giornate: dominio Inter, podio tutto nerazzurro

Serie A, la Top 20 dopo 35 giornate: dominio Inter, podio tutto nerazzurroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 16:45Serie A
Gaetano Mocciaro

Podio immutato e tutto interista, quello dei migliori giocatori di Serie A per rendimento. Questa la Top 20 dopo 35 giornate: guadagna una posizione Wladimiro Falcone, +2 per Barella, -2 per McTominay. Novità Conceiçao al 19° posto. L'Inter è per distacco la squadra più rappresentata con ben 8 giocatori. Seguono Como, Juventus e Milan a 3. Un giocatore per Atalanta, Lecce e Napoli. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:

1. Federico Dimarco (Inter) 6.58 (33)
2. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.50 (22)
3. Lautaro Martínez (Inter) 6.48 (26)
4. Nico Paz (Como) 6.46 (34)
5. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.43 (35)
6. Nicolò Barella (Inter) 6.41 (32)
7. Piotr Zielinski (Inter) 6.41 (27)
8. Kenan Yildiz (Juventus) 6.40 (30)
9. Scott McTominay (Napoli) 6.40 (30)
10. Martin Baturina (Como) 6.39 (22)
11. Luka Modric (Milan) 6.37 (31)
12. Adrien Rabiot (Milan) 6.37 (26)
13. Gleison Bremer (Juventus) 6.37 (23)
14. Marcus Thuram (Inter) 6.34 (28)
15. Henrikh Mkhitaryan (Inter) 6.33 (23)
16. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.31 (35)
17. Lucas Da Cunha (Como) 6.31 (32)
18. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.31 (27)
19. Francisco Conceição (Juventus) 6.30 (27)
20. Mike Maignan (Milan) 6.29 (34)

- - -

35ª GIORNATA
Pisa - Lecce 1-2
52' Banda, 56' Leris, 65' Cheddira
Udinese - Torino 2-0
45' + 1 Ehizibue, 51' Kristensen
Como - Napoli 0-0
Atalanta - Genoa 0-0
Bologna - Cagliari 0-0
Sassuolo - Milan 2-0
5' Berardi, 47' Laurienté
Juventus - Hellas Verona 1-1
34' Bowie, 62' Vlahovic
Inter - Parma 2-0
45' + 1 Thuram, 80' Mkhitaryan
Cremonese - Lazio 1-2
29' Bonazzoli, 53' Isaksen, 90' + 2 Noslin
Roma - Fiorentina 4-0
13' Mancini, 17' Wesley, 34' Hermoso, 58' Pisilli

CLASSIFICA
1. Inter 82
2. Napoli 70
3. Milan 67
4. Juventus 65
5. Roma 64
6. Como 62
7. Atalanta 55
8. Lazio 51
9. Bologna 49
10. Sassuolo 49
11. Udinese 47
12. Parma 42
13. Torino 41
14. Genoa 40
15. Cagliari 37
16. Fiorentina 37
17. Lecce 32
18. Cremonese 28
19. Hellas Verona 20
20. Pisa 18

MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
13 reti: Thuram (Inter)
12 reti: Paz e Douvikas (Como)
11 reti: Malen (Roma)
10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 36ª GIORNATA
Torino - Sassuolo (venerdì 8 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cagliari - Udinese (sabato 9 maggio, ore 15, DAZN)
Lazio - Inter (sabato 9 maggio, ore 18, DAZN)
Lecce - Juventus (sabato 9 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Hellas Verona - Como (domenica 10 maggio, ore 12.30, DAZN)
Cremonese - Pisa (domenica 10 maggio, ore 15, DAZN)
Fiorentina - Genoa (domenica 10 maggio, ore 15, DAZN)
Parma - Roma (domenica 10 maggio, ore 18, DAZN e Sky)
Milan - Atalanta (domenica 10 maggio, ore 20.45, DAZN)
Napoli - Bologna (lunedì 11 maggio, ore 20.45, DAZN)

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