Focus TMW Serie A, la Flop 20 dopo 35 giornate: Morata sale sul podio meno ambito

Cambia il podio dei peggiori giocatori di Serie A per rendimento. Boulaye Dia si prende un 6.5 e cede la terza posizione ad Alvaro Morata, ancora a zero reti in questo campionato. 12 le squadre rappresentate in questa Flop 20, con Fiorentina, Lecce e Pisa che piazzano 3 giocatori. Seguono Bologna e Juventus a 2; Atalanta, Cagliari, Como, Cremonese, Lazio, Torino e Verona a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:

1. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.36 (22)

2. Simon Sohm (Bologna) 5.48 (23)

3. Alvaro Morata (Como) 5.61 (18)

4. Henrikh Meister (Pisa) 5.62 (25)

5. Nikola Stulic (Lecce) 5.63 (28)

6. Boulaye Dia (Lazio) 5.64 (21)

7. Lewis Ferguson (Bologna) 5.65 (20)

8. Cher Ndour (Fiorentina) 5.66 (25)

9. Valentino Lazaro (Torino) 5.67 (27)

10. Jonathan David (Juventus) 5.67 (26)

11. Matteo Tramoni (Pisa) 5.68 (25)

12. Marius Marin (Pisa) 5.68 (20)

13. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.69 (24)

14. Honest Ahanor (Atalanta) 5.69 (18)

15. Alessio Zerbin (Cremonese) 5.70 (27)

16. Roberto Piccoli (Fiorentina) 5.70 (23)

17. Giovanni Fabbian (Fiorentina) 5.70 (20)

18. Gabirle Zappa (Cagliari) 5.70 (20)

19. Walid Cheddira (Sassuolo, Lecce) 5.70 (20)

20. Santiago Pierotti (Lecce) 5.72 (34)

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35ª GIORNATA

Pisa - Lecce 1-2

52' Banda, 56' Leris, 65' Cheddira

Udinese - Torino 2-0

45' + 1 Ehizibue, 51' Kristensen

Como - Napoli 0-0

Atalanta - Genoa 0-0

Bologna - Cagliari 0-0

Sassuolo - Milan 2-0

5' Berardi, 47' Laurienté

Juventus - Hellas Verona 1-1

34' Bowie, 62' Vlahovic

Inter - Parma 2-0

45' + 1 Thuram, 80' Mkhitaryan

Cremonese - Lazio 1-2

29' Bonazzoli, 53' Isaksen, 90' + 2 Noslin

Roma - Fiorentina 4-0

13' Mancini, 17' Wesley, 34' Hermoso, 58' Pisilli

CLASSIFICA

1. Inter 82

2. Napoli 70

3. Milan 67

4. Juventus 65

5. Roma 64

6. Como 62

7. Atalanta 55

8. Lazio 51

9. Bologna 49

10. Sassuolo 49

11. Udinese 47

12. Parma 42

13. Torino 41

14. Genoa 40

15. Cagliari 37

16. Fiorentina 37

17. Lecce 32

18. Cremonese 28

19. Hellas Verona 20

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

13 reti: Thuram (Inter)

12 reti: Paz e Douvikas (Como)

11 reti: Malen (Roma)

10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 36ª GIORNATA

Torino - Sassuolo (venerdì 8 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cagliari - Udinese (sabato 9 maggio, ore 15, DAZN)

Lazio - Inter (sabato 9 maggio, ore 18, DAZN)

Lecce - Juventus (sabato 9 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Hellas Verona - Como (domenica 10 maggio, ore 12.30, DAZN)

Cremonese - Pisa (domenica 10 maggio, ore 15, DAZN)

Fiorentina - Genoa (domenica 10 maggio, ore 15, DAZN)

Parma - Roma (domenica 10 maggio, ore 18, DAZN e Sky)

Milan - Atalanta (domenica 10 maggio, ore 20.45, DAZN)

Napoli - Bologna (lunedì 11 maggio, ore 20.45, DAZN)