Atalanta, idea Mandela Keita se parte Ederson. Ci sono anche Aston Villa e Tottenham

La stagione di Mandela Keita non è passata inosservata. Con tre giornate ancora da giocare, il Parma di Carlos Cuesta ha messo in mostra diversi talenti di livello, e su tutti spicca il nome del centrocampista belga. Arrivato dall'Anversa nell'estate del 2024 per circa 13 milioni, si è trasformato in una colonna portante dei crociati e oggi è uno dei profili più richiesti del mercato europeo. Su di lui si segnala l'interesse di mezza Premier League, dall'Aston Villa al Tottenham, ma non solo: anche l'Atalanta avrebbe fatto un sondaggio.

Almeno secondo le indiscrezioni riportate da ParmaToday, la società bergamasca starebbe seguendo il giovane belga come possibile rinforzo per la mediana nell'eventualità in cui si concretizzasse la partenza di Ederson, destinato a lasciare Bergamo in estate con ogni probabilità in direzione Premier League (il Manchester United è in anticipo sull'Atletico Madrid). Keita, per caratteristiche, è un profilo diverso dal brasiliano, ma rientrerebbe comunque nei parametri tecnici richiesti dalla Dea.

Per ora si tratta di una semplice richiesta di informazioni: gli osservatori nerazzurri lo hanno seguito con attenzione in più occasioni, valutandone qualità fisiche e capacità di inserimento. Il Parma, dal canto suo, non ha pressioni economiche e non è costretto a cedere, ma come spesso accade tutto dipende dall'offerta. Un'offerta che non è ancora arrivata.