Cagliari-Bologna è 0-1 all'intervallo: gol di Holm, Ravaglia decisivo nel finale

0-1 il parziale tra Cagliari e Bologna dopo i primi quarantacinque minuti della gara della Unipol Domus Arena. A decidere la partita, fino a questo momento, è la zampata di Emil Holm, che ha sfruttato al massimo la sponda aerea di Odgaard su un calcio d'angolo battuto da Bernardeschi.

Una partita tutto sommato vivace, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora del tempo: prima un gran sinistro dello stesso Bernardeschi sul quale è stato perfetto Caprile, deviando la palla in angolo, dal quale poi è nato il gol dei felsinei. Il Cagliari però non è stato a guardare e ha provato a rimettere in piedi la gara, con l'occasione più grande capitata nel finale a Felici che partito da solo davanti al portiere da metà campo è arrivato fino al limite calciando poi di piatto destro ma Ravaglia è stato decisivo deviando in calcio d'angolo con la mano sinistra.

Positiva la prova di entrambe le squadre con i due allenatori che nell'intervallo avranno il compito di trovare qualcosa di diverso per cercare di portare a casa punti fondamentali per la classifica. Possibile che Vincenzo Italiano mandi in campo anche Riccardo Orsolini, che è stato lasciato a riposo anche in vista della gara di Europa League in programma per giovedì a Bucarest.