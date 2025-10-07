Holm si fa male alla schiena e gli tolgono il dente del giudizio: "Sono stati 40 minuti di panico"

Emil Holm, difensore del Bologna attualmente impegnato con la nazionale della Svezia, ha rilasciato un'intervista in patria ad Aftonbladet: "Per risolvere i problemi muscolari sono andato dal dentista. Quando ho avuto il problema alla schiena, mi hanno estratto il dente del giudizio e quindi il medico mi ha detto che non avrò più danni muscolari. Mi è stato detto che avevo una tensione alla mascella che probabilmente si stava diffondendo in tutto il corpo. Voleva estrarre anche gli altri tre denti del giudizio, vedremo se funzionerà. Mi hanno detto che dopo non avrò più infortuni".

Tra l'altro Holm ha pure rivelato di avere particolare reticenza nel recarsi dal dentista: "Odio andare dal dentista, è la cosa peggiore che conosco. Sono stati 40 minuti di panico, ma c'era lì la mia ragazza che mi ha sostenuto", ha quindi concluso il laterale del Bologna con un sorriso.

Di seguito l'elenco dei calciatori della prima squadra del Bologna che in queste ore hanno lasciato Casteldebole per rispondere alla chiamata della loro nazionale.

BOLOGNA (12)

Jhon Lucumi (Colombia)

Nikola Moro (Croazia)

Ukko Happonen (Finlandia U19)

Nicolò Cambiaghi (Italia)

Riccardo Orsolini (Italia)

Massimo Pessina (Italia U19)

Torbjorn Heggem (Norvegia)

Lukasz Skorupski (Polonia)

Martin Vitik (Repubblica Ceca)

Lewis Ferguson (Scozia)

Emil Holm (Svezia)

Remo Freuler (Svizzera)