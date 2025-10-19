Bologna avanti a Cagliari al 31': assist di Odgaard e gol di Holm, 0-1
Bologna in vantaggio contro il Cagliari alla Unipol Domus Arena, con la rete di Emil Holm al 31' minuto. Calcio d'angolo dalla destra di Bernardeschi, sponda aerea sul secondo palo di Odgaard e zampata vincente del terzino di Vincenzo Italiano che ha portato avanti i felsinei. Si sblocca dunque la sfida in Sardegna poco dopo la mezz'ora.
