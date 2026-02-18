Cagliari, buone notizie per Pisacane: Folorunsho si allena parzialmente in gruppo

Il match contro la Lazio è all'orizzonte. Il Cagliari si prepara alla gara casalinga contro il team di Maurizio Sarri con la voglia di cancellare al più presto possibile la sconfitta interna subita contro il Lecce lunedì scorso. Sabato prossimo ci sarà un impegno insidioso ma che i rossoblù vogliono provare a portare a casa per riprendere il cammino verso l'obiettivo finale della permanenza in Serie A.

Fabio Pisacane ha messo in agenda un allenamento pomeridiano ad Assemini per la truppa isolana. La squadra ha iniziato la razione di lavoro con una prima parte in palestra e successivamente sul terreno di gioco con attivazione, esercitazioni dedicate al possesso e sviluppi di gioco.

Come si legge sul sito ufficiale del club, Michael Folorunsho ha svolto un lavoro parziale con la squadra. Per domani è prevista una nuova seduta di allenamento al mattino.