Cagliari, Folorunsho dal gol all'infortunio: cosa fare al fantacalcio

Michael Folorunsho (fantamedia: 6.68) ha segnato al 59’ il gol del momentaneo pareggio del Cagliari contro il Pisa, su assist di Zappa, dopo l’iniziale svantaggio firmato da Tramoni. I rossoblù sono poi riusciti a portarsi in vantaggio con Kilicsoy, ma nel finale sono stati raggiunti dalla rete del definitivo 2-2 siglata da Moreo.

Il centrocampista del Cagliari, titolare in 16 gare su 16 , ha realizzato primo gol stagionale con la maglia del Cagliari con 3 ammonizioni. Rendimento basso in ottic afantacalcio con una media voto di 6.03, con 4 insufficienze.

Dal punto di vista fantacalcistico, Folorunsho ha finora deluso le aspettative di chi sperava in un contributo più incisivo in zona offensiva e l'infortunio che lo terrà lontano dai campi per un mese mette in dubbio il suo valore. Si può (non obbligatoriamente) scambiare con un centrocampista che magari abbia meno hype ma che garantisca più costanza di rendimento. In un fantacalcio a listone si può svincolare vista l'assenza di un mese per puntare su giocatori che garantiscano più presenza fino al mercato di riparazione di Febbraio.