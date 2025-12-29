Cagliari, Folorunsho operato oggi al ginocchio. I tempi stimati per il rientro in campo

Intervento chirurgico al ginocchio per Michael Folorunsho, quest'oggi, dopo la visita di controllo effettuata sempre in mattinata presso la clinica romana di Villa Stuart. Questa la decisione presa in merito all'infortunio del centrocampista del Cagliari, finito ko in occasione della prima rete in rossoblù domenica 21 contro il Pisa (gara terminata poi 2-2): per il classe '98 non è stato infatti sufficiente la settimana di terapia conservativa, motivo per cui il professor Mariani ha deciso di procedere con l'operazione già nel pomeriggio odierno.

L'intervento sul collaterale mediale del ginocchio destro - si apprende - è perfettamente riuscito e domani l'ex Fiorentina, Napoli e Verona lascerà la clinica romana. I tempi stimati per il rientro in campo sono compresi tra i 40 e i 50 giorni.

Questo il calendario del Cagliari durante il mercato

2 gennaio ore 20.45 - Cagliari-Milan (18^ giornata Serie A)

8 gennaio ore 18.30 - Cremonese-Cagliari (19^ giornata di Serie A)

12 gennaio ore 18.30 - Genoa-Cagliari (20^ giornata di Serie A)

17 gennaio ore 20.45 - Cagliari-Juventus (21^ giornata di Serie A)

24 gennaio ore 18 - Fiorentina-Cagliari (22^ giornata di Serie A)

Data e ora da definire - Cagliari Hellas Verona (23^ giornata di Serie A)