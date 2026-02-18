Milan, Leao: "Partita che era da vincere, chiedo ai tifosi di essere tutti insieme"

L'attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Como terminato 1-1 e valido per la 24^ giornata di Serie A.

Non vi vedo soddisfatti.

"Partita che era da vincere. Abbiamo giocato molto meglio rispetto all'ultima partita contro di loro, abbiamo avuto di più la palla ma nel primo tempo potevamo essere più decisi davanti alla porta. Abbiamo subito il gol e poi continuato a giocare, ma nel secondo tempo dovevamo essere più determinati nell'ultimo cross. Arriva un momento importante della stagione, chiedo ai tifosi di essere tutti insieme".

Potete raggiungere l'Inter?

"Ci sono tante partite, la Serie A sta diventando molto difficile. Noi cerchiamo il nostro, oggi volevamo vincere. Adesso cerchiamo di vincere la prossima tra pochi giorni e poi vedremo. Puntiamo a salire".

Dopo il gol, l'abbraccio a Maignan.

"Una persona molto importante per me, abbiamo giocato insieme a Lille e mi aiuta tutti i giorni dentro al campo. Era un supporto in più, è stato un momento difficile dopo l'errore. Il gruppo è fantastico, è l'energia che abbiamo per puntare a vincere grandi cose".