Cagliari, Caprile: "La salvezza il prima possibile è la priorità. Ci fidiamo di Pisacane"

Il portiere del Cagliari Elia Caprile ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dell'inizio di stagione della formazione rossoblù: "Siamo partiti bene e dobbiamo darcene atto perché - ha esordito l'estremo difensore - i punti raccolti finora sono una buonissima prova. Però il campionato è lungo e bisogna restare concentrati sull’obiettivo. Centrare la salvezza il prima possibile è la priorità.

La Serie A? Il livello si è alzato. Le proprietà straniere che sono entrate in diverse società hanno iniettato investimenti e hanno portato a un livello superiore la Serie A. È un plus per tutti avere un torneo più competitivo. Però non contano solo i soldi per fortuna. Mi riferisco al fatto che alla fine contano le idee, quelle buone. Ci sono tanti allenatori e tante società che con le buone idee compensano e costruiscono squadre che possono giocarsela contro ogni avversaria.

Un po’ come a Cagliari? Esattamente. La società ha affidato a Fabio Pisacane la squadra - ha concluso - un allenatore giovane, all’esordio con una prima squadra che si sta dimostrando preparato e credibile con la sua proposta di calcio. Conosce bene le dinamiche dello spogliatoio, ha portato principi di gioco nuovi e noi ci fidiamo di lui".